Bist 100
9.062,36 1%
DOLAR
31,2 0,17%
EURO
33,86 0,12%
ALTIN
2.029,41 0,32%

Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor?

Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar çekim yerleri de ilgi çekti. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:11
Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor?

Taş Kağıt Makas dizisinin çekim yerleri merak ediliyor

Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, 28 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi, unutkan bir baba ile sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip oğlunun adalet arayışını konu ediniyor. Dizinin fragmanları ve tanıtımları büyük ilgi gördü. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar çekim yerleri de merak edildi. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin çekim yerleri hakkında bilgiler.

taş kağıt makas

Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor?

Taş Kağıt Makas dizisi, İstanbul’da çekiliyor. Dizinin çekimleri, İstanbul’un Beşiktaş ve Galata ilçelerinde yapıldı. Dizide, bu ilçelerin sokakları, meydanları, tarihi yapıları ve manzaraları görülebiliyor. Dizinin çekim yerleri, dizinin hikayesine uygun bir atmosfer yaratıyor.

Taş Kağıt Makas dizisi konusu nedir?

Taş Kağıt Makas dizisi, Kore yapımı Remember: War Of The Son dizisinden uyarlandı. Dizinin senaryosunu Uğraş Güneş yazdı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yaptı. Dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi yer alıyor. Dizide, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut’un (Ekin Koç), babası Rıza’nın (Bülent Seyran) suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşı anlatılıyor. Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlayan sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip. Babasının masum olduğunu kanıtlamak için bu yeteneğini kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev (Serra Arıtürk) de Umut’un en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve biat ettiği derin yapıyla Harun (Ozan Güven) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) ise Umut’un karşısında yer alır. Bu güçler arasında değişen dengede, alzheimer hastası babası için hayatını ortaya koyan Umut’un verdiği adalet savaşı izleyiciye sunuluyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir

Axess kartı olanlara Ramazan kolisi desteği! Eski, yeni müşteri fark etmiyor

Axess kartı olanlara Ramazan kolisi desteği! Eski, yeni müşteri fark etmiyor

Bu ürünleri evinizden içeri asla sokmayın! Bir anda katiliniz olabilirler

Bu ürünleri evinizden içeri asla sokmayın! Bir anda katiliniz olabilirler

Taş Kağıt Makas dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Taş Kağıt Makas dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmed: Fetihler Sultanı tuttu mu beğenildi mi? Mehmed: Fetihler Sultanı reyting ve yorumları?
2
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor? İşte çekim yerleri!
3
İnci Taneleri dizisine Ramazan kararı! Sosyal medya bu kararla çalkalanıyor
4
Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları
5
Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Taş Kağıt Makas kim kimdir?
6
Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor?
7
Taş Kağıt Makas dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Tüm öğrencileri sevindiren tatil kararı çıktı! MEB'den düğün bayram ettirecek adım

780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de

Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Taş Kağıt Makas kim kimdir?

Bu ürünleri evinizden içeri asla sokmayın! Bir anda katiliniz olabilirler

Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor?

Taş Kağıt Makas dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Avrupa’da yılın otomobili belli oldu: Türkiye’de de fırtına gibi esecek!

Devletten 5.300 TL yardım parası alabilirsiniz! Bu şartlardan ikisi tutsa her ay ödeniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir

Faturasını kapan PTT'ye koşsun! Devlet hesabınıza yatırdı PTT ödüyor

Axess kartı olanlara Ramazan kolisi desteği! Eski, yeni müşteri fark etmiyor

Herkes yana yakıla kuyumcularda bunu arıyor! Alanı zengin eden o yatırım aracı