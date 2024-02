Taş Kağıt Makas dizisinin çekim yerleri merak ediliyor

Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, 28 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi, unutkan bir baba ile sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip oğlunun adalet arayışını konu ediniyor. Dizinin fragmanları ve tanıtımları büyük ilgi gördü. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar çekim yerleri de merak edildi. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin çekim yerleri hakkında bilgiler.





Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor?

Taş Kağıt Makas dizisi, İstanbul’da çekiliyor. Dizinin çekimleri, İstanbul’un Beşiktaş ve Galata ilçelerinde yapıldı. Dizide, bu ilçelerin sokakları, meydanları, tarihi yapıları ve manzaraları görülebiliyor. Dizinin çekim yerleri, dizinin hikayesine uygun bir atmosfer yaratıyor.

Taş Kağıt Makas dizisi konusu nedir?

Taş Kağıt Makas dizisi, Kore yapımı Remember: War Of The Son dizisinden uyarlandı. Dizinin senaryosunu Uğraş Güneş yazdı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yaptı. Dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi yer alıyor. Dizide, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut’un (Ekin Koç), babası Rıza’nın (Bülent Seyran) suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşı anlatılıyor. Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlayan sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip. Babasının masum olduğunu kanıtlamak için bu yeteneğini kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev (Serra Arıtürk) de Umut’un en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve biat ettiği derin yapıyla Harun (Ozan Güven) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) ise Umut’un karşısında yer alır. Bu güçler arasında değişen dengede, alzheimer hastası babası için hayatını ortaya koyan Umut’un verdiği adalet savaşı izleyiciye sunuluyor.