Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Çin Merkez Bankası (PBOC), ülkenin durgunlaşan gayrimenkul sektörünü canlandırılması ve ekonomik büyümenin hızlanması önemli bir adım attı. Merkez bankası, kredi ana faiz oranlarını (LPR) 20 ila 25 baz puan düşürerek, borçlanma maliyetlerini azaltmayı ve böylece yatırım ve tüketimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Son dönemde, Çin ekonomisi ciddi zorluklar yaşıyor. Gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar ve artan enflasyonist baskılar akabinde hükümet ekonomik canlanma çalışmaları adına bir çok programı devreye alırken, bunlardan en dikkat çekeni ise faiz indirimi olacağı tahmin ediliyor.

Ekonomik aktiviteyi artırmak, borçlanma maliyetlerini düşürmek ve tüketimi canlandırmak amacıytla yapılan bu düşüş, hem işletmelerin hem de hane halklarının daha uygun koşullarda kredi kullanarak, piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor. PBOC’nin yapılan açıklamalarının ardından piyasalarda olumlu gelişmeler yaşandığı açıklanırken, faiz indirimine ek olarak, borsa sektörüne 100 milyar doların üzerinde likidite sağlamayı planladığı duyurulmuş bulunuyor.

ALINAN FAİZ KARARI SONRASINDA PİYASA AKIYOR

Alınan kararlar akabinde Şanghay’ın blue-chip hisse senedi endeksi %3,6 oranında artış gösterdi. MSCI Asia ex-Japan endeksi ise %1,6’lık bir yükselişle,26 Eylül’den bu yana en iyi performansını kaydettiği de hesaplanmış bulunuyor.

Çin'in üçüncü çeyrek GSYİH büyümesi %4,6 olarak açıklanırken, bu rakam piyasa beklentilerinin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Ancak ekonomistler tarafından yapılan açıklamalarda mevsimsellikten arındırılmış verilerin daha zayıf olduğu ve son iki çeyrek büyümesinin %2,75 seviyesinde kaldığı ifade ediliyor.



