Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Ülkemizde bir süredir kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda bir çok önemli adımlar atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle, fiş ve fatura düzenleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapanlara büyük para cezaları getirilirken, Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile birlikte, fiş almayana-vermeyene kesilecek ceza tutarları yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ticari işlemlerde fatura düzenlenmemesi ve ilgili belgelerin alınmaması durumunda uygulanacak cezalara ilişkin yeni usul ve esasları duyurdu. Vergi Usul Kanunu'na eklenen düzenlemelerle, fatura, fiş ve diğer belge yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için ceza miktarları artırıldı ve1 takvim yılı içinde yapılan tespit sayısına bağlı olarak ceza tutarları da yer aldı.

FİŞ ALMAK DA ZORUNLU

Sadece fatura düzenleyenlere değil, tüketiciye de büyük oranda cezalar kesilecek. , ticari işlemlerde fiş, fatura veya serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmesi zorunluluğu yeni kanunda yer alırken, hem alıcıya hem de satıcıya artırımlı şekilde vergi cezası kesileceğinin altı çizildi.

CEZA TUTARLARI ARTTI

Fatura düzenlememe cezası, ilk tespitte 10 bin lira iken, her bir sonraki tespitte 10 bin lira artırılarak, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar yükseleceği belirtildi. Bu durumun hem satıcıyı hem de tüketiciyi fiş alma- kesme konusuna teşvik edeceği tahmin ediliyor.

Resmi Gazete’de yer alan yeni düzenleme ile birlikte alıcıların haklarının korunma konusunda daha çok yaptırımların getirtildiği belirtilirken, belge düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcıya rağmen, alıcıların 5 iş günü içerisinde vergi dairesine başvurması halinde kendilerine ceza kesilmeyeceği ve bu durumda satıcının, daha ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacağı biliniyor

DİJİTAL ORTAMDA SATIŞLARA DA DÜZENLEME

Yeni düzenleme, dijital ortamdaki reklam, ilan, satış ve kiralama bilgilerine ilişkin TÜM BİLGİLERİN doğru ve eksiksiz yapılması gerekliliğine de değinirken, her bir yanlış bilgi için ayrı ayrı cezai yaptırımlar uygulanacak.