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Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelinde büyüyen ihtiyaçları karşılamak amacıyla 2.390 sözleşmeli bakım personeli alımı gerçekleştireceği açıklan

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:02
Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sağlanan destekler tam sürat devam ediyor. Artan ihtiyaçlar kapsamında desteklerde ödeme kalem sayısını gün gün revize eden Aile Bakanlığı, ülkenin dört bir yanındaki fakirlere desteğini sağlamaya devam ediyor. Hal bu iken bakanlık bünyesinde personel eksikliği de yaşanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelinde büyüyen ihtiyaçları karşılamak amacıyla 2.390 sözleşmeli bakım personeli alımı gerçekleştireceğini açıklamış bulunuyor. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama kapsamında alımların ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları da yakından takip ediliyor. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, alınacak personelin Bakanlık bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edileceği ifade edilirken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru koşulları da merak konusu. 

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkemizin dört bir yanındaki sosyal hizmetlere güç katacak 2.390 sözleşmeli bakım personeli alımı için düğmeye bastı. Bu kapsamlı alım ile hem ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet kalitesi artırılacak hem de gençlere istihdam imkanı sunulacak İKEN 15 Ekim'de başlayan başvurular 30 Ekim'de sona erecek. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Başvuru yapacak adaylar için özel olarak hazırlanan ekran üzerinden detaylı bilgilere de ulaşım sağlanabilecek. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, alımların "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" dahilinde gerçekleştirileceği ve KPSS (B) grubu puan sıralamasının dikkate alınacağı ifade edilirken,  adayların belirtilen unvan ve pozisyonlar için gereken KPSS puanını almış olmaları baş şart olarak belirlenmiş bulunuyor. 

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun48. maddesinde belirtilen koşulları taşımak şartı ile birlikte başvuru yapılacak olan pozisyonun ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmanın yanı sıra istihdam edilenlerin, sözleşme esaslarına aykırı hareket etmemiş olmaları şartı da mevcut. eni personel alımıyla birlikte sosyal hizmetlerde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi amaçlanıyor. Özellikle gençlerin istihdamına yönelik atılan bu adım ile hem ülke ekonomisine katkı sağlanması hem de gençlerin geleceğine yatırım yapılması hedefleniyor.

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