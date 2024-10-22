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Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÖSYM tarafından adayları yakından ilgilendiren açıklamalar gün gün yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:44
Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÖSYM tarafından adayları yakından ilgilendiren açıklamalar gün gün yakından takip ediliyor. Gerek sonuçlar gerekse de tercihler adına meraklı bekleyişler devam ederken, biten DGS sınavı akabinde DGS ek tercih tarihi ile alakalı gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrili bekliyor. 

DGS EK TERCİH TARİHLERİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının akabinde, binlerce adayın merakla beklediği ek tercih tarihleri ile alakalı net açıklama merak ediliyor. Başvuruların sonuçlarıyla birlikte herhangi bir programda yer bulamayan öğrenciler, DGS ek tercihleri için geri sayıma geçmiş bulunurken, adaylar, DGS ek tercih hakkını ne zaman kullanılabileceğini araştırıyor. 

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

2023-2024 YILI TAKVİMİ REFERANS OLABİLİR

DGS ek tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçen yılın verileri adaylar için bir ipucu niteliği taşıyabileceği konusunda uzmanlar açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sene 11 Eylül'de başlayan ilk tercihler akabinde ay sonunda ek tercihler başlamıştı. 2024 yılı için de aynı takvimin işlemesi bekleniyor.  DGS ek tercih başvurularının ekim sonunda ya da kasım başında başlayabileceği düşünülüyor. Adaylar, bu tarihlerin netleşmesi için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını yakından takip ediyor.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

DGS ek tercih yapmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden gerçekleştirecekler. 'ais.osym.gov.tr' adresine giriş yapan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme erişim sağlayacak. Buradan başlayarak, ek tercih işlemleri adım adım tamamlanabilecek. 

 Adaylar, tercih listelerini hazırlarken puanlarına uygun programları tercih etmeleri konusunda uyarılırken, öte yandan kontenjan durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Ülke genelinde büyük bir heyecanla beklenen DGS ek tercih dönemiyle ilgili detayların en kısa sürede açıklanması bekleniyor. 


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