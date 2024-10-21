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Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emekliler ile alakalı olarak gün gün yeni destekler açıklanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:52
Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emekliler ile alakalı olarak gün gün yeni destekler açıklanmaya devam ediyor. Emekliler yılı olması kapsamında ve seçim senesi olması sebebiyle, emekliye yönelik bir çok düzenleme ve çalışmalar süregeliyor. Mart seçimleri öncesinde seçim manifestosu olarak açıklanan bir çok destek açıklaması yapılırken, son destek haberi de o belediyeden duyurulmuş bulunuyor.  

İzmir de emeklilere yönelik yeni bir destek açıklaması yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarına yönelik fatura desteği başladığı ifade edilirken, söz konusu destekte su faturalarının yarısının ödeneceği ifade edildi.  

EMEKLİYE FATURA DESTEĞİ  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, su aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi emeklilerin su faturalarının yüzde50'sinin belediye tarafından karşılanacağı duyuruldu. 

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zor günler geçiren emekli vatandaşların yükünü hafifletmek amacıyla, belli başlı şartları sağlayan emekliye sadece tek başvuru şartına yüzde 50 indirimli su faturası desteği sağlayacak. Artık ihtiyaç sahibi emekliler, su faturalarını yarı fiyatına ödeyecekler. 

Ekim ayı içinde yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin üçüncü birleşiminde, ihtiyaç sahibi emekliler için hayata geçirilen bu uygulama oy birliğiyle kabul edildi. Protokol çerçevesinde, her ay0-4 metreküp su kullanımı bedelsiz olacağı gibi, bu miktarın üzerindeki tüketim için de yüzde50 indirim sağlanacak. 

EMEKLİYE FATURA DESTEĞİ BAŞVURULARI  

Emekli vatandaşların bu indirimden yararlanabilmesi için, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekleri ifade edilirken, https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresinden yapılacak başvurularla, emeklilerin isimlerine kayıtlı İZSU abonelikleri üzerinden gerekli işlemler tamamlanacak. 


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