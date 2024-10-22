Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Maaşları enflasyon karşısında eriyen emekliye gün gün yeni destek ve kampanyalar ile alakalı yapılan açıklamalarda maddi olarak destek sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sağlanan destekler dikkatleri üzerine toplarken, TEB, emeklilere sunduğu avantajlarla tercih edilebilirliğini arttıryor. Banka, emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine toplamda 18.000 TL’ye varan promosyon ve 2.000 TL ek fatura desteği sunuyor. Ekim kampanyası olarak açıklanan bu ödemeler de promosyon tutarına ek olarak sağlanan ek destekler, dikkat çekiyor.

TEB 18.000 TL Promosyon Kampanyası

Bankalar arasında emekli kapma yarışında en fazla çaba promosyonlarda sağlanırken, promosyonu en fazla veren banka genel olarak tercih ediliyor. Ek ödeme ve kampanyalar da dikkatleri üzerine topluyor. TEB,7 Ekim2024 itibarıyla emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilere özel olarak başlattığı kampanyasında 12.000 TL promosyonun yanı sıra 6 bin lira da kampanya ödemesi yapıyor. Emeklilerin, TEB’e maaş transferiyle birlikte toplamda 12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra 6.000 TL’ye varan nakit ödül kazanabilmesi mümkün iken, kampanya,36 ay boyunca geçerli olup, emekli maaşını TEB’e taşıyanları ilgilendiriyor.

Fatura Talimatı ile Ek Kazanç Sağlanacak

Emekliler, fatura ödemelerini kolaylaştırmak için TEB’i tercih ederek ek kazanç fırsatını da yakalayabilecek. Müşterilerin, ilk etapta Elektrik veya Doğalgaz faturası olmak üzere iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekliliği mevcut iken talimatlardan biri Elektrik veya Doğalgaz faturasına ait olduğunda, 2.000 TL ek promosyon kazanma fırsatı doğuyor.

EMEKLİYE PROMOSYONE EK ÖDEMELER

Emekliler,5.000 TL Kredili Mevduat Hesap limiti tanımlatmaları durumunda2.000 TL ilave nakit ödül kazanabileceği kampanya toplamında emeklileri toplamda 18.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödüllerle buluşturuyor. TEB, emeklilere sunduğu bu kampanayla hem fatura ödemelerini kolaylaştırmayı hem de maddi destek sağlıyor. İki zorunlu fatura talimatına ek olarak verilen her bir ilave fatura talimatı için de 1.000 TL kazanma imkanı sağlayan banka, bu üç kampanyada toplam 6 bin lira ek kazanç sağlıyor.