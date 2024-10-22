Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Konut sahibi olmak git gide zorlaştığı bir dönemdeyiz. Öyle ki fahiş artan konut fiyatlarına istinaden, kredilerde yaşanan faiz patlaması da ev sahibi olmayı hayal ürününe çevirebiliyor. Hal bu iken bir çok konut kampanyası zaman zaman açıklanıyor. Gelişen konut projeleri ve yatırım fırsatları sunan bir çok sektör öncüsü bulunuyor. Bu kapsamda düzenlenen kampanyalar da yakından takip ediliyor. Kolay ve uygun yoldan konut sahibi olunmasına imkan sağlayan Fuzul, yeni düzenlenen kampanyasonda ‘Fuzul topraktan yatırım fırsatı’ kampanyasını açıklamış bulunuıyor. Fuzul Topraktan, sunduğu “Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi” ile bu süreci daha erişilebilir hale getiriyor. Artık ev sahibi olmanın iki basit aşaması var: Önce toprak sahibi olun, sonra hayalinizdeki eve kavuşun! Sloganı ile yola çıkan Fuzul kampanyası, konut sahibi olmanın zorluklarının farkında olan atandaşı bekliyor.

Fuzul Topraktan, konut imarlı arsalara yatırım yapma imkanı sunuyor. Bu sistem sayesinde, projeleri belirlenmiş ve Fuzul güvencesiyle inşa edilecek konutların arsa payı sahibi olunmasının önü açılıyor. Bu sayede, inşaat sürecinde arsanın değeri artarken, aynı zamanda konut temelleride atılmış oluyır. Bu kapsamda, yatırım yapmak isteyenler için arsa sahibi olmanın avantajları daha da ortaya çıkmış bulunuyor.

‘’Toprak sahibi olduktan sonra, şimdi ev sahibi olmak için bir adım daha atma zamanı!’’ sloganını kullanan Fuzul Topraktan, , inşaat maliyetlerini karşılamak üzere destek sunarak, ev sahibi olma sürecini hızlandırıyor

Arsa payının satın alınması akabinde, inşaat maliyeti peşin ya da taksitler halinde ödenebileceği açıklanırken, böylece, neredeyse maliyetine bir konuta sahip olunmasının önü de açılmış oluyor.

FUZUL TOPRAKTAN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Öncelikle, belirlenmiş dairelerden birinin arsa payını satın alınması ile başlayan süreçte bu toprak yatırımı değer kazanmaya devam ediyor. . İnşaat, sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlayacak ve tamamlandığında, ilk gün yapılan fiyatına konutlar dağıtılacak

İnşaat geri ödemesi, Fuzul Topraktan'ın sunduğu esnek ödeme planları ile sağlanacağı bilinirken, inşaat maliyetini karşılamak istemeyen kişiler, arsa payını başkasına satabilir ya da bu masrafların Fuzul Topraktan tarafından karşılanmasını talep edebilmektedir.