Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas, izleyicilerin ilgisini çekti. Dizinin ilk bölümü, 28 Şubat Çarşamba akşamı yayınlandı. Dizinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi gibi başarılı oyuncular yer aldı. Dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan, senaryosunu ise Uğraş Güneş yaptı. Dizinin konusu, hipertimezi hastası olan bir gencin, babasının cinayetle suçlanması sonucu yaşadığı olayları anlatıyor. Dizinin senaryosu, Güney Kore yapımı Remember: War of the Son adlı diziden uyarlandı. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? İşte, detaylar…







Taş Kağıt Makas'ın Konusu

Taş Kağıt Makas dizisinin konusu, hipertimezi hastası olan bir gencin, babasının cinayetle suçlanması sonucu yaşadığı olayları anlatıyor. Hipertimezi, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmayan bir hafıza yeteneği anlamına geliyor. Bu özellik, bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebiliyor. Dizinin baş karakteri Umut, hipertimezi hastası olan bir gençtir. Babası Rıza ise bir plazada temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Ancak bir gün, Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar. Umut, babasını kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak karşısında, süper zeka bir sosyopat olan Fecir Emirkıran vardır. Fecir, Londra’dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismidir. Fecir, Umut’un babasını hapse attıran kişidir. Fecir, Umut ile bir güç savaşına girer. Umut, Fecir’in oyunlarını bozmak için, hafızasını kullanır. Ancak Fecir de, Umut’un zayıf noktalarını bulmak için, her yolu dener. Umut ve Fecir arasındaki mücadele, hayatın oyunu Taş Kağıt Makas’a dönüşür.

Taş Kağıt Makas'ın Uyarlama Olduğu Kore Dizisi

Taş Kağıt Makas dizisinin senaryosu, Güney Kore yapımı Remember: War of the Son adlı diziden uyarlandı. Remember: War of the Son dizisi, 2015 yılında SBS kanalında yayınlanmıştır. Dizinin başrollerinde Yoo Seung-ho, Park Min-young, Park Sung-woong ve Namkoong Min gibi oyuncular yer almıştır. Dizinin konusu, hipertimezi hastası olan bir avukatın, Alzheimer hastası olan babasının cinayetle suçlanması sonucu yaşadığı olayları anlatmıştır. Dizi, Kore’de büyük ilgi görmüş ve yüksek reytingler almıştır.

Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başladı? Taş Kağıt Makas dizisi, 28 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi.



Taş Kağıt Makas dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Taş Kağıt Makas dizisi, her Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanıyor.

Taş Kağıt Makas dizisi oyuncuları kimler? Taş Kağıt Makas dizisi oyuncuları arasında Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen gibi isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas dizisi hipertimezi nedir? Hipertimezi, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmayan bir hafıza yeteneği anlamına geliyor. Bu özellik, bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebiliyor.

Taş Kağıt Makas dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Taş Kağıt Makas dizisi, Güney Kore yapımı Remember: War of the Son adlı diziden uyarlanmıştır. Dizi, gerçek bir hikayeye dayanmamaktadır.