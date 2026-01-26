Trabzon'da 'Eli belinde' Motifiyle Organik Kumaşta Osmanlı Mirası Canlanıyor

Trabzon'da organik ipliklerle dokunan kumaşlar, Osmanlı'nın 'Eli belinde' motifiyle yeniden hayat buluyor; kültürel miras kişiye özel tasarımlarla yaşatılıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:08
Kültürel miras, doğal ipliklerle dokunan kumaşlarda yeniden hayat buluyor

Trabzon’da geleneksel el tezgâhlarında doğal ipliklerle dokunan organik kumaşlar, Osmanlı döneminin önemli desenlerinden biri olan 'Eli belinde' motifiyle günümüze taşınıyor. Bu motif, bereketi, üretkenliği ve doğurganlığı simgeleyen güçlü bir sembol olarak öne çıkıyor.

Trabzon Büyükşehir bünyesindeki Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezinde, Osmanlı'dan günümüze ulaşan bu desenler tamamen kişiye özel tasarımlarla üretiliyor. Atölyede ortaya çıkan ürünler, hem estetik hem de kültürel değer taşıyan eserler olarak dikkat çekiyor.

Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi Yöresel Bez Dokuma Eğitmenlerinden Aygen Sır konuyla ilgili şunları söyledi:

"Geleneksel el tezgâhlarımızda, doğal iplikler kullanarak ürettiğimiz kumaşlara Osmanlı motifi olan ’Eli belinde’ desenini dokuyoruz. Kumaş dokuma aşamasında ortaya çıkan bu motif, bereketi, üretkenliği ve doğurganlığı temsil eden güçlü bir simgedir. Eli belinde motifi, Osmanlı döneminden günümüze ulaşmış, artık vazgeçilmez hâle gelmiş Osmanlı desenlerinden biridir. Döneminde padişahların gücünü ve kudretini simgelemek amacıyla da kullanılmıştır" dedi.

"Tasarım aşamasında Osmanlı motiflerini kumaşlarımıza işlemeye başladığımızda, bu desenlerin kumaşlarla son derece uyumlu olduğunu gördük" diyen Sır "Bunun üzerine tüm Osmanlı motiflerimizi dokuma sırasında kumaşa aktarmaya başladık. Bu motifler, Osmanlı’dan günümüze taşınan desenlerdir. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızı canlandırmak ve yaşatmak amacıyla hizmet veriyoruz. Organik kumaş ile Osmanlı motiflerini bir araya getirmek bizim için çok anlamlı. Tamamen kişiye özel olarak tasarlanan bu ürünler, zarafeti simgeleyen önemli bir kültürel mirastır" şeklinde konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

