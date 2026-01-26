Mersin'de Çocuk Kampüslerinden Sanat Şöleni: Resim Sergisi ve Mini Konser

Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin Şemsa Pozcu Kültür Evi'ndeki resim sergisi ve mini konseri, miniklerin eserleri ve performanslarıyla izleyenleri etkiledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:50
Mersin'de Çocuk Kampüslerinden Sanat Şöleni: Resim Sergisi ve Mini Konser

Mersin'de Çocuk Kampüslerinden Sanat Şöleni: Resim Sergisi ve Mini Konser

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ve mini konser, Şemsa Pozcu Kültür Evinde sahnelendi. Miniklerin hayal gücüyle ortaya koyduğu eserler ve sahne performansları izleyicilere gurur ve duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlikte neler yaşandı?

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin atölye çalışmalarında hazırladıkları resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sahne alan minikler ise şarkıları ve performanslarıyla büyük alkış topladı. Etkinlik, çocukların sanatsal gelişimini desteklerken ailelere unutulmaz anlar yaşattı.

Yetkiliden değerlendirme

Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, çocukların hem sahne deneyimi kazandığını hem de eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çocuklar sanatsal bakış açılarını, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirdikleri resimlerini sergiledi. Uzun süredir eğlenerek dolu dolu geçirdikleri atölye çalışmalarının sonucunda bu sergilerle hem deneyim kazanıyorlar, hem de farklı sanatsal performanslar sergileyerek özgüvenlerini yükseltiyorlar" dedi.

Öztürk, sanatın iyileştirici gücüne de dikkat çekerek, "Atölye çalışmalarının sonunda ortaya çıkan bu sergiler ve söyleşiler, çocukların emeklerinin karşılığını görmelerini sağlıyor. Bu da onları mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Mezitli, Toroslar ve yeni açılan Silifke Çocuk Kampüsünde müzik, resim ve hobi atölyelerinin sürekli devam edeceğini ve çocukların çalışmalarını farklı mekânlarda sergi ve gösterilerle düzenli olarak sürdüreceklerini vurguladı.

Miniklerin duyguları

Etkinliğe katılan çocuklar, sahnede olmanın heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinden Ecem Su Bayrak şunları söyledi: "Bugün burada şarkılar söyledik. Çok mutluyum ve çok eğlendim. Sahneye çıkmak bana güzel hissettirdi".

Nurdeniz Öztürk ise kampüste yalnızca müzik değil, yemek gibi farklı atölyelere de katıldığını belirterek, "Müzik atölyesinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Koro grubunda sesimizi nasıl daha güçlü kullanacağımızı öğreniyoruz. Konserlerde çok heyecanlanıyorum, ama bu etkinliklerde olmaktan da gurur duyuyorum" dedi.

