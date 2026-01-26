Pancar Deposu’nda 'Şeffaf Katmanlar Atölyesi' — Gündelik Malzemeler Sanata Dönüştü

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Depoda Sanat Var" programı, sanatseverleri deneysel üretim süreçleriyle buluşturdu. Pancar Deposu'nda gerçekleşen atölye, sanatçı Burcu Güven yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Atölye ve yöntem

Atölyede katılımcılar, günlük hayatın sık kullanılan ofis malzemelerini sanatsal ifade aracına dönüştürdü. Şeffaf bant ve mürekkep kullanılarak yapılan çalışmalar, katmanlı dokular ve geçirgen yüzeyler oluşturacak şekilde tasarlandı.

Çalışmalar, geçirgenlik, iz, tekrar ve dönüşüm kavramları etrafında şekillendi; malzemelerin sınırları zorlanarak yeni görsel doku ve katmanlar üretildi.

Katılımcılar hem teorik bir tartışma ortamı buldu hem de malzemeyle doğrudan ilişki kurarak kendi üretimlerini gerçekleştirdi. Atölye, gündelik nesnelerin sanat pratiğine dönüştürülmesine dair deneysel bir yaklaşım sundu.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "DEPODA SANAT VAR" PROGRAMI, SANATSEVERLERİ DENEYSEL ÜRETİM SÜREÇLERİ İLE BULUŞTURDU