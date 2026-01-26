Pancar Deposu’nda 'Şeffaf Katmanlar Atölyesi' — Gündelik Malzemeler Sanata Dönüştü

Nilüfer Belediyesi'nin 'Depoda Sanat Var' programında Burcu Güven yönetimindeki 'Şeffaf Katmanlar Atölyesi'nde şeffaf bant ve mürekkep ile deneysel üretimler gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:45
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Depoda Sanat Var" programı, sanatseverleri deneysel üretim süreçleriyle buluşturdu. Pancar Deposu'nda gerçekleşen atölye, sanatçı Burcu Güven yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Atölye ve yöntem

Atölyede katılımcılar, günlük hayatın sık kullanılan ofis malzemelerini sanatsal ifade aracına dönüştürdü. Şeffaf bant ve mürekkep kullanılarak yapılan çalışmalar, katmanlı dokular ve geçirgen yüzeyler oluşturacak şekilde tasarlandı.

Çalışmalar, geçirgenlik, iz, tekrar ve dönüşüm kavramları etrafında şekillendi; malzemelerin sınırları zorlanarak yeni görsel doku ve katmanlar üretildi.

Katılımcılar hem teorik bir tartışma ortamı buldu hem de malzemeyle doğrudan ilişki kurarak kendi üretimlerini gerçekleştirdi. Atölye, gündelik nesnelerin sanat pratiğine dönüştürülmesine dair deneysel bir yaklaşım sundu.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

