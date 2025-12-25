TÜYEK 2025’te Yazma Eser Alanında Küresel Liderliğini Güçlendirdi

Mehmet Nuri Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın (TÜYEK) 2025 performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Ersoy, kurumun sadece korumakla kalmayıp aynı zamanda üreten, paylaşan ve dünya çapında yön veren bir merkez olduğunu vurguladı.

2025’te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık, bir yıl böyle geçti. Asırlara yayılan ilim ve irfan mirasımızı koruyan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), 2025’te yazma eser alanındaki küresel liderliğini daha da güçlendirdi. Bugün 760 bini aşkın yazma ve nadir matbu eseri bünyesinde barındıran kurumumuz, bu eşsiz mirası bilim dünyası ve toplumla buluşturmaya devam ediyor. 472 bin 441 eserin dijital nüshası araştırmacıların erişimine açıldı. Dünyanın en büyük yazma eser platformlarından biri olan YEK Portal’ın kullanıcı sayısı yüzde 45 artışla 24 bine, eser görüntüleme sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. 2025 boyunca; 31 eser, 36 cilt yayımlandı, 42 yazma eser sergisi, 201 eğitim ve kültürel etkinlik düzenlendi. Toplam koleksiyon büyüklüğü 776 bin 700 esere ulaştı. Ayrıca 29 ülkeden 200 uzmanın katıldığı 1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu, İstanbul’da gerçekleştirildi. TÜYEK, yazma eser alanında yalnızca koruyan değil; üreten, paylaşan ve dünyaya yön veren bir merkez olmayı sürdürdü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz.

TÜYEK’in dijital dönüşüm ve erişilebilirlik adımları öne çıkıyor. Kurumun bünyesindeki 760 bini aşkın yazma ve nadir matbu eser ile koleksiyon büyüklüğü 776 bin 700e ulaşırken, dijitalleştirilen 472 bin 441 eser araştırmacıların hizmetine sunuldu.

YEK Portal da dikkat çeken büyüme sağladı; kullanıcı sayısı %45 artışla 24 bine ulaşırken, portal üzerinden gerçekleştirilen eser görüntülemeleri 2 milyonun üzerine çıktı. 2025 boyunca yayımlanan 31 eser ve 36 cilt, düzenlenen 42 yazma eser sergisi ve 201 eğitim ve kültürel etkinlik kurumun üretkenliğini gösterdi.

Küresel iş birliğini güçlendiren adımlar da atıldı: 29 ülkeden 200 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen 1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu İstanbul’da düzenlendi. Bakan Ersoy, TÜYEK’in yalnızca mirası korumadığını, aynı zamanda bilim ve toplumla paylaşarak dünya çapında etkili bir merkez olduğunu belirtti.

Ersoy, açıklamasını Türkiye Yüzyılı hedefine bağlayarak, kültür, sanat ve turizmi güçlendiren çalışmalarla bu hedefin birlikte inşa edileceğini ifade etti.

