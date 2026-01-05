DOLAR
Ünal Ersözlü'nün 'Böğürtlen Öpücüğü' Yayında — 78 Bölümlük Tek Şiir

'Böğürtlen Öpücüğü', 78 bölümlük ve 184 sayfalık tek şiir kurgusuyla Ünal Ersözlü'nün Yakın Yayınları'ndan çıkan modern epik anlatısı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:35
Ünal Ersözlü'nün 'Böğürtlen Öpücüğü' Raflarda

Şair Ünal Ersözlü'nün yeni kitabı 'Böğürtlen Öpücüğü', birbirine bağlı 78 bölüm halinde kurgulanmış ve toplam 184 sayfa uzunluğunda tek bir şiir olarak yayımlandı. Yakın Yayınları etiketiyle çıkan eser, modern epik şiirin izini süren bütünlüklü bir anlatı sunuyor.

Modern epik şiirin izinde

Kitap, destansı bir anlatı örgüsü içinde zengin imgelerle ilerliyor. Öne çıkan tema aşk olsa da metin; zaman, bellek ve anlam arayışı gibi insanı ve hayatı kuşatan soruları da lirik ve düşünsel bir derinlikle ele alıyor. Üş ve üslup açısından çağdaş Türk şiirinde farklı bir okuma deneyimi vaat ediyor.

Tek şiir, süreklilik taşıyan bir evren

78 bölüm halinde örülen bütünlüklü yapı, okuru parçalı okunmalardan uzaklaştırıp süreklilik taşıyan bir şiir evrenine davet ediyor. Metin, bireysel deneyimle ortak bir hakikat arayışını aynı düzlemde buluşturarak hem duygusal hem de entelektüel bir okuma zemini kuruyor.

Şiir ve gazetecilikten beslenen üretim hattı

Okyanusların Not Defterinden (1990) ile başlayan şiir yolculuğunda Ünal Ersözlü, çok sayıda kitaba imza attı ve çağdaş Türk şiirinin izlenimci-lirik hattının önemli temsilcileri arasında yer aldı. Şair, şiir kitaplarıyla Akademi Şiir Başarı Ödülü, Behçet Aysan Şiir Ödülü ve Yunus Nadi Şiir Ödülü gibi ödüllere layık görüldü. Uzun yıllar sürdürdüğü gazetecilik deneyimi, yazılı basın ve televizyonlardaki görevleri şiirine ve düşünce üretimine katkı sağlıyor.

'Böğürtlen Öpücüğü', çağdaş Türk şiirinde dikkat çeken özgün bir okuma arayanlar için kapsamlı bir seçenek sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

