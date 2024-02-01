Yan Oda dizisinde kadro değişikliği: Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu yerine kimler gelecek?

Yan Oda dizisinde Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu şoku

Aile dizisinde Nedret Soykan karakterini canlandıran Ayda Aksel, Yan Oda dizisine katılmıştı. Fakat son anda yaşanan bir kaza, usta oyuncunun yeni dizide rol almasını engelledi. Yeşim Ceren Bozoğlu da anlaşma sorunu nedeniyle diziden ayrıldı.

OGM Pictures’ın Star TV için hazırladığı Yan Oda dizisinin kadrosu belli olmuştu. Salı günü okuma provası yapılan dizide Melek Baykal, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Nezaket Erden, Derya Pınar Ak, Nazlı Çetin, Samet Kaan Kuyucu gibi isimler yer alıyordu. Ancak dizinin başlamasına kısa bir süre kala iki önemli oyuncu diziden ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayda Aksel, rol aldığı her projeye katkı sağlayan ve Aile dizisinde de başarılı bir performans sergileyen bir oyuncu. Fakat geçirdiği bir kaza sonucu bacağı kırılan Ayda Aksel, ameliyat oldu ve dinlenmesi gerektiği için Yan Oda dizisinden çıkmak zorunda kaldı. Yeşim Ceren Bozoğlu ise dizinin şartlarıyla anlaşamadığı için diziden ayrıldı. Şu anda her iki oyuncunun yerine kimlerin geleceği konusunda görüşmeler sürüyor.