Yandaki Oda, izleyicileri ekrana kilitleyecek bir hikaye sunuyor! İşte dizinin ilk tanıtımı

Yandaki Oda Dizisinin İlk Tanıtımı Sosyal Medyayı Salladı

Yeni başlayacak olan Yandaki Oda dizisinin ilk tanıtımı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizinin ilgi çekici hikayesini ve başarılı oyuncu kadrosunu gösteren tanıtım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tanıtımda, birbirinden çok farklı iki ailenin ilk kez yüz yüze geldiği görüldü. Bu karşılaşma, aileler arasında çıkacak olan gerginliklerin habercisi oldu.

Yandaki Oda Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin konusu şöyle anlatılıyor; Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ünlü bir televizyon programcısıdır. Ancak kariyeri son zamanlarda istediği gibi gitmemektedir. Bir gün, ülkenin saygın iş adamlarından Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile ani bir kararla evlenir. Bu evlilik, hem Sevgi'nin hem de Fikret'in hayatını değiştirir. Çünkü ikisi de daha önce mutsuz bir evlilik yaşamıştır. Şimdi ise ikinci bir şans yakalamıştır. Fakat bu şans, onlara bekledikleri mutluluğu getirebilecek midir? Bu sorunun cevabı, çok da kolay değildir. Zira Sevgi ve Fikret'in evlenmeleri, aynı zamanda çok farklı kültürlerden gelen ailelerinin de bir arada yaşaması anlamına gelmektedir. Bu durum, Sevgi ve Fikret'in hayatını zorlaştıracak, aile bireylerinin arasında sürtüşmelere neden olacaktır. Özellikle de Sevgi ve Fikret'in çocukları Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale (Derya Pınar Ak), yandaki odalarda yaşamak zorunda kaldıkları için birbirleriyle anlaşmakta güçlük çekeceklerdir.

Yandaki Oda Dizisinin Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Dizinin yapımcılığını OGM Pictures, yapımcısını Onur Güvenatam, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı yapmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi usta isimler yer almaktadır.