“Yaşamın Enerjisi” Sergisi Samsun Müzesi’nde Açıldı

YEDAŞ ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 'Yaşamın Enerjisi' sergisi, 40 seçkin eserle 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Samsun Müzesi’nde ücretsiz ziyaretçi kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:03
“Yaşamın Enerjisi” Sergisi Samsun Müzesi’nde Açıldı

“Yaşamın Enerjisi” Sergisi Samsun Müzesi’nde Açıldı

Sergi ve Seçkiler

Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraflarla hazırlanan "Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması" sergisi Samsun Müzesi’nde kapılarını açtı. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen yarışmaya gönderilen binlerce fotoğraf arasından seçilen 40 eser, ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergi, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Eserlerin Teması ve Anlatımı

Seçkide yer alan fotoğraflar, enerjiyi yalnızca teknik bir olgu olarak değil; üretimden spora, emekten doğaya kadar yaşamın farklı alanlarında hissedilen bir değer olarak ele alıyor. Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen kareler, enerjinin insan hayatına dokunduğu anları özgün bakış açılarıyla yansıtıyor.

Sergide; hareketin ve neşenin ön planda olduğu canlı anların yanı sıra duygu yoğunluğu yüksek, anlam derinliği taşıyan kareler de yer alıyor. Çalışma hayatından görüntüler, aile ilişkileri, çocukluk anları ve sosyal yaşamdan kesitler; kimi zaman dinamik, kimi zaman daha sakin bir anlatımla izleyiciye sunuluyor. Bu zıtlık, enerjinin yalnızca hareketten değil yaşamın tüm yönlerinden beslendiğini ortaya koyuyor.

Ödül Töreni ve Gelecek Planları

Sergi açılışında düzenlenen ödül töreninde; birincilik ödülünü Orhan Tanhan, ikinciliği Serap Ünal, mansiyon ödülünü ise Saim Çakar aldı. Ödül sahipleri, salonda eserlerinin ortaya çıkış süreçlerini ve fotoğraflarının hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasını yapan YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan, yarışmanın enerjinin yaşamla kurduğu bağı sanatın diliyle anlatmayı hedeflediğini vurguladı.

Serginin ilerleyen günlerde Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum gibi farklı mekanlarda da sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor, böylece "Yaşamın Enerjisi" teması daha geniş kitlelere ulaşacak.

YAŞAMIN ENERJİSİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ESERLER SAMSUN MÜZESİ’NDE...

YAŞAMIN ENERJİSİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ESERLER SAMSUN MÜZESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU. SERGİDE, ENERJİNİN YAŞAMLA KURDUĞU BAĞ FOTOĞRAFLARLA ANLATILDI.

YAŞAMIN ENERJİSİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ESERLER SAMSUN MÜZESİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bor Kütüphanesi’nde 'Rabbani Sanat Matematik' Söyleşisi Yoğun İlgi Gördü
2
“Yaşamın Enerjisi” Sergisi Samsun Müzesi’nde Açıldı
3
Selçuk Abay’dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' — Klasikten Rock'a Modern Yorum
4
Talas’ta ’Garfield Trafikte’ ile Çocuk Tiyatrosu Coşkusu
5
Gabar Dağı'nda Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi
6
Barış Manço Kozan'da 'Gülpembe' ile anıldı
7
Kadir Tatık, 29 Ocak’ta DİTİB Tuttlingen’de Tavaslı Gurbetçilerle Buluşuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları