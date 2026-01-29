“Yaşamın Enerjisi” Sergisi Samsun Müzesi’nde Açıldı

Sergi ve Seçkiler

Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraflarla hazırlanan "Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması" sergisi Samsun Müzesi’nde kapılarını açtı. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen yarışmaya gönderilen binlerce fotoğraf arasından seçilen 40 eser, ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergi, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Eserlerin Teması ve Anlatımı

Seçkide yer alan fotoğraflar, enerjiyi yalnızca teknik bir olgu olarak değil; üretimden spora, emekten doğaya kadar yaşamın farklı alanlarında hissedilen bir değer olarak ele alıyor. Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen kareler, enerjinin insan hayatına dokunduğu anları özgün bakış açılarıyla yansıtıyor.

Sergide; hareketin ve neşenin ön planda olduğu canlı anların yanı sıra duygu yoğunluğu yüksek, anlam derinliği taşıyan kareler de yer alıyor. Çalışma hayatından görüntüler, aile ilişkileri, çocukluk anları ve sosyal yaşamdan kesitler; kimi zaman dinamik, kimi zaman daha sakin bir anlatımla izleyiciye sunuluyor. Bu zıtlık, enerjinin yalnızca hareketten değil yaşamın tüm yönlerinden beslendiğini ortaya koyuyor.

Ödül Töreni ve Gelecek Planları

Sergi açılışında düzenlenen ödül töreninde; birincilik ödülünü Orhan Tanhan, ikinciliği Serap Ünal, mansiyon ödülünü ise Saim Çakar aldı. Ödül sahipleri, salonda eserlerinin ortaya çıkış süreçlerini ve fotoğraflarının hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasını yapan YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan, yarışmanın enerjinin yaşamla kurduğu bağı sanatın diliyle anlatmayı hedeflediğini vurguladı.

Serginin ilerleyen günlerde Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum gibi farklı mekanlarda da sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor, böylece "Yaşamın Enerjisi" teması daha geniş kitlelere ulaşacak.

YAŞAMIN ENERJİSİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ESERLER SAMSUN MÜZESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU. SERGİDE, ENERJİNİN YAŞAMLA KURDUĞU BAĞ FOTOĞRAFLARLA ANLATILDI.