Selçuk Abay’dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' — Klasikten Rock'a Modern Yorum

Selçuk Abay, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' eserini rock düzenlemesi ve özgün yorumu ile yeniden yorumladı; çalışma tüm dijital platformlarda yayında.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:26
Selçuk Abay’dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' — Klasikten Rock'a Modern Yorum

Selçuk Abay’dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' — Klasikten Rock'a Modern Yorum

Müzisyen Selçuk Abay, Anadolu’nun kültürel hafızasında yer etmiş 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' eserini kendine özgü yorumu ve rock düzenlemesiyle yeniden dinleyiciyle buluşturdu.

Geçtiğimiz yaz yayımladığı 'Bir Gülüş Bana Yeter' adlı şarkısının ardından gelen bu çalışmada Abay, geleneksel bir hikâyeyi modern müzik anlayışıyla harmanlıyor.

İlham ve üretim anlayışı

Sanatçı, yıllar önce Atatürk Havalimanı’nda Edip Akbayram ile yaşadığı kısa ama ilham verici karşılaşmayı bugün hala yolunu aydınlatan bir anı olarak hatırladığını ifade etti. Abay, yapılan sohbetin ve aldığı desteğin üretim anlayışında, özellikle organik müziğin önemine dair etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Yayın ve erişim

Abay’ın yorumu ve düzenlemesiyle hayat bulan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm dijital platformlarda yayında.

SELÇUK ABAY’DAN KLASİK BİR ESERE MODERN DOKUNUŞ, ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ YENİDEN DİNLEYİCİ...

SELÇUK ABAY’DAN KLASİK BİR ESERE MODERN DOKUNUŞ, ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ YENİDEN DİNLEYİCİ İLE BULUŞTU.

SELÇUK ABAY’DAN KLASİK BİR ESERE MODERN DOKUNUŞ, ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ YENİDEN DİNLEYİCİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bor Kütüphanesi’nde 'Rabbani Sanat Matematik' Söyleşisi Yoğun İlgi Gördü
2
“Yaşamın Enerjisi” Sergisi Samsun Müzesi’nde Açıldı
3
Selçuk Abay’dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' — Klasikten Rock'a Modern Yorum
4
Talas’ta ’Garfield Trafikte’ ile Çocuk Tiyatrosu Coşkusu
5
Gabar Dağı'nda Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi
6
Barış Manço Kozan'da 'Gülpembe' ile anıldı
7
Kadir Tatık, 29 Ocak’ta DİTİB Tuttlingen’de Tavaslı Gurbetçilerle Buluşuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları