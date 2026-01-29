Selçuk Abay’dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' — Klasikten Rock'a Modern Yorum

Müzisyen Selçuk Abay, Anadolu’nun kültürel hafızasında yer etmiş 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' eserini kendine özgü yorumu ve rock düzenlemesiyle yeniden dinleyiciyle buluşturdu.

Geçtiğimiz yaz yayımladığı 'Bir Gülüş Bana Yeter' adlı şarkısının ardından gelen bu çalışmada Abay, geleneksel bir hikâyeyi modern müzik anlayışıyla harmanlıyor.

İlham ve üretim anlayışı

Sanatçı, yıllar önce Atatürk Havalimanı’nda Edip Akbayram ile yaşadığı kısa ama ilham verici karşılaşmayı bugün hala yolunu aydınlatan bir anı olarak hatırladığını ifade etti. Abay, yapılan sohbetin ve aldığı desteğin üretim anlayışında, özellikle organik müziğin önemine dair etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Yayın ve erişim

Abay’ın yorumu ve düzenlemesiyle hayat bulan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', tüm dijital platformlarda yayında.

SELÇUK ABAY’DAN KLASİK BİR ESERE MODERN DOKUNUŞ, ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ YENİDEN DİNLEYİCİ İLE BULUŞTU.