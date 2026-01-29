Talas’ta ’Garfield Trafikte’ ile Çocuk Tiyatrosu Coşkusu

Talas Belediyesi’nin yarıyıl tatiline özel hazırladığı ’Başkan Amca’dan Karne Hediyesi - Çocuk Tiyatrosu’ etkinlikleri, sevilen karakter Garfield ile coşkuyla sürdü. ’Garfield Trafikte’ adlı oyun, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde minik izleyicilere unutulmaz bir tatil günü yaşattı.

Etkinlikte eğlence ve farkındalık bir arada

Renkli sahne tasarımları, eğlenceli diyaloglar ve müzikle örülü akışıyla dikkat çeken oyun, çocuklara hem keyifli anlar sundu hem de trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturdu. Şarkılar ve interaktif bölümlerle oyuna katılan çocuklar salonu kahkahalarla doldurdu; etkinlik ailelerden de tam not aldı.

Başkan Yalçın’dan kültür ve sanat vurgusu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine vesile olduğunu vurguladı.

Yarıyıl tatilinin final gösterisi

Yarıyıl tatiline renk katan ’Başkan Amca’dan Karne Hediyesi - Çocuk Tiyatrosu’ etkinlikleri, ’Ormanlar Kralı Ağustos Böceği’ adlı oyunla sona erecek. 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun, eğlenceli anlatımı, müzikli yapısı ve verdiği mesajlarla hem çocuklara hem ailelere keyifli bir tiyatro deneyimi sunacak.

