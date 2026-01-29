Talas’ta ’Garfield Trafikte’ ile Çocuk Tiyatrosu Coşkusu

Talas Belediyesi'nin 'Başkan Amca’dan Karne Hediyesi' etkinlikleri 'Garfield Trafikte' ile devam etti; 31 Ocak'ta 'Ormanlar Kralı Ağustos Böceği' finali sahnelenecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:20
Talas’ta ’Garfield Trafikte’ ile Çocuk Tiyatrosu Coşkusu

Talas’ta ’Garfield Trafikte’ ile Çocuk Tiyatrosu Coşkusu

Talas Belediyesi’nin yarıyıl tatiline özel hazırladığı ’Başkan Amca’dan Karne Hediyesi - Çocuk Tiyatrosu’ etkinlikleri, sevilen karakter Garfield ile coşkuyla sürdü. ’Garfield Trafikte’ adlı oyun, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde minik izleyicilere unutulmaz bir tatil günü yaşattı.

Etkinlikte eğlence ve farkındalık bir arada

Renkli sahne tasarımları, eğlenceli diyaloglar ve müzikle örülü akışıyla dikkat çeken oyun, çocuklara hem keyifli anlar sundu hem de trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturdu. Şarkılar ve interaktif bölümlerle oyuna katılan çocuklar salonu kahkahalarla doldurdu; etkinlik ailelerden de tam not aldı.

Başkan Yalçın’dan kültür ve sanat vurgusu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine vesile olduğunu vurguladı.

Yarıyıl tatilinin final gösterisi

Yarıyıl tatiline renk katan ’Başkan Amca’dan Karne Hediyesi - Çocuk Tiyatrosu’ etkinlikleri, ’Ormanlar Kralı Ağustos Böceği’ adlı oyunla sona erecek. 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun, eğlenceli anlatımı, müzikli yapısı ve verdiği mesajlarla hem çocuklara hem ailelere keyifli bir tiyatro deneyimi sunacak.

TALAS BELEDİYESİ'NİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL OLARAK HAZIRLADIĞI 'BAŞKAN AMCA’DAN KARNE...

TALAS BELEDİYESİ'NİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL OLARAK HAZIRLADIĞI 'BAŞKAN AMCA’DAN KARNE HEDİYESİ-ÇOCUK TİYATROSU' ETKİNLİKLERİ, SEVİLEN KARAKTER GARFİELD İLE COŞKUYLA DEVAM ETTİ.

TALAS BELEDİYESİ'NİN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL OLARAK HAZIRLADIĞI 'BAŞKAN AMCA’DAN KARNE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bor Kütüphanesi’nde 'Rabbani Sanat Matematik' Söyleşisi Yoğun İlgi Gördü
2
“Yaşamın Enerjisi” Sergisi Samsun Müzesi’nde Açıldı
3
Selçuk Abay’dan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' — Klasikten Rock'a Modern Yorum
4
Talas’ta ’Garfield Trafikte’ ile Çocuk Tiyatrosu Coşkusu
5
Gabar Dağı'nda Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi
6
Barış Manço Kozan'da 'Gülpembe' ile anıldı
7
Kadir Tatık, 29 Ocak’ta DİTİB Tuttlingen’de Tavaslı Gurbetçilerle Buluşuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları