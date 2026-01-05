DOLAR
Yayman: Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:23
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman basın toplantısında konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında partinin kültür ve sanat çalışmaları ile dijital mecralara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yayman, kültür ve sanatın toplumu birleştiren, milletin duygudaşlığını, tarihdaşlığını ve birlikte yaşama kültürünü besleyen bir mani̇vi̇ harç olduğunu belirterek, "24 yıllık AK Parti iktidarımız döneminde... milletimizin arzu ettiği çok büyük eserler gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Sıraladığı örnekler arasında kütüphaneler, tiyatro binaları, opera sahneleri, Atatürk Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu yer aldı.

Kültürel miras ve kapsayıcı anlayış

Yayman, kültür anlayışlarının ilimden, irfandan, hikmetten ve bilimden esinlenen kucaklayıcı bir nitelik taşıdığını vurguladı. Gelecek dönemde taklit eden değil, taklit edilen bir kültür-sanat vizyonu ile talepleri takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

"Bu toprakları dünyanın bir kütüphanesi olarak görüyoruz" diyen Yayman, Türküler, atasözleri, kilimler ve motifler üzerinden medeniyetin köklülüğüne dikkat çekti.

Dijital yayınlar, sosyal medya ve aile değerleri

Yayman, yerli ve yabancı dijital yayın platformlarında ve sosyal medyada aile kavramının aşındığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. TBMM'de dijital mecralar komisyon başkanlığı görevine de atıfta bulunarak dijitalleşmenin geri dönülemez bir süreç olduğunu; ancak bunun pozitif yönlerinin öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yayman, ulus aşırı küresel şirketlerin yasama, yürütme ve yargı üzerinde kendilerini üstün gördüğünü ve aile kurumuna yönelik bir saldırı algısı oluştuğunu belirtti. Vatandaşların günün 7 saatini internette geçirdiğini ve bunun yaklaşık 3,5-4 saati ile sosyal medyanın yanlış davranışlar için merkezi hâline geldiğini ifade etti.

Bu bağlamda Yayman, "Sosyal medya ve dijital ağlar olmak üzere yasaklamaların bir çare olmadığını hepimiz görmekteyiz. Fakat burada da ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ anlayışını da doğru bulmuyoruz. Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir" sözleriyle partinin tutumunu net şekilde açıkladı.

Yayman ayrıca, entrika ve cinselliğin öne çıktığı, aile değerlerini yok sayan yayın politikalarını ve sorumluluk taşımayan yayıncılığı tasvip etmediklerini kaydetti.

Yapay zeka ve dijital etik

Yapay zekâ ile ses ve görüntü taklitlerinin önemine değinen Yayman, yapay zekânın dijitalleşmede yeni bir paradigma olduğunu ve kısa vadede hızlı ilerleme beklendiğini söyledi. Seslerin ve görüntülerin taklit edilmesinin ne kadar ciddi bir mesele olduğuna işaret ederek, yapay zekâya karşı koruyucu ve statükocu bir tutumun doğru olmadığını; bunun yerine imkanları doğru tanımlayıp uygun siyasi ve hukuki çerçeveler geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı sonunda Yayman, sorulara cevap vermeye devam etti ve kültür-sanat ile dijital dönüşüm arasındaki denge, gençlerin korunması ve toplumsal sorumluluk konularını önceliklendirdiklerini tekrar vurguladı.

