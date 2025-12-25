Yeşilyurt Eyvan Geceleri Malatya'da Coşkuyla Geçti

Geleneksel Eyvan Kültürü Sahnelendi

Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yeşilyurt Eyvan Geceleri, Malatya'nın köklü kültürel mirasını yaşatmak ve kentin sanatsal hayatına katkı sunmak amacıyla renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Etkinlik, geleneksel mimarinin simgelerinden biri olan eyvan kültürünü yeniden canlandırdı.

Programda sergilenen tiyatro oyunları ve müzik dinletileri izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Malatya yöresine özgü espriler ve günlük yaşamdan kesitlerin yer aldığı gösteriler bol alkış alırken, Lütfü Acıbucu ve ekibinin seslendirdiği Malatya türküleri geceye ayrı bir renk kattı. Hareketli ezgiler eşliğinde katılımcılar halaylarla coştu.

Etkinlik, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirildi. Vatandaşlar aileleriyle birlikte sanatla iç içe bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı; çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan izleyicinin programa gösterdiği ilgi dikkat çekti. Eyvan kültürünün samimi ortamı, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli etkinliğe ilişkin olarak, "Kültürün, sanatın ve ortak değerlerimizin buluştuğu ’Yeşilyurt Eyvan Geceleri’ programında vatandaşlarımızla buluşmaktan onur duyduk. Malatya tarihiyle, müziğiyle, türküleriyle ve köklü gelenekleriyle Anadolu’nun kültür hazinelerinden biridir. Eyvan kültürü de bu zengin mirasın en önemli simgelerinden biridir. Bizler Yeşilyurt Belediyesi olarak, sadece fiziki yatırımlarla değil, kültürel, sanatsal ve sosyal projelerle de şehrimizin ruhunu diri tutmayı, bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Belediye Başkanımızın öncülüğünde hayata geçen hizmetlerle bir yandan geleneklerimizin ihya edilmesine özen gösterirken diğer taraftan geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu akşam Malatya türkülerinin gönüllere dokunan ezgilerinde hep birlikte bir araya geldik, çok keyifli ve unutulmaz anlar yaşadık. Amacımız, hemşerilerimize keyifli bir akşam yaşatırken, aynı zamanda kendi kültürümüzle yeniden buluşmalarını sağlamak, ortak hafızamızı canlı tutmaktır" diye konuştu.

Program sonunda vatandaşlar düzenlenen anlamlı etkinlikten memnuniyetlerini dile getirerek Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Etkinliğe katılanlara program sonrası çiğköfte ikramında bulunuldu.

