Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sivas'ta: Valilik ve Kongre Müzesi Ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas'ta Valilik, Belediye ve Kongre Müzesi'ni ziyaret etti; Atatürk Caddesi esnafını gezdi ve Meydan Camii'nde Cuma namazı kıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:35
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a geldi.

İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Tunç, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve bir süre Vali Yılmaz Şimşek ile görüştü.

Ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Adem Uzun ile bir araya geldi.

Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, Sivas Kongre Müzesi'ni gezerek Kongre Salonu ve diğer alanlarda yetkililerden bilgi aldı.

Heyet daha sonra Atatürk Caddesindeki esnafları ziyaret etti ve programı çerçevesinde Meydan Camii'nde Cuma namazı kıldı.

