Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mersin'de çocuk evleri şiddet iddiasında personel işten çıkarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mersin'de çocuk evleri sitesinde şiddet iddiaları

Soruşturma sonuçlandı; personel hakkında idari işlemler uygulandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'deki çocuk evleri sitesinde 2024 yılında tespit edilen şiddet iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İl Müdürlüğü tarafından olayın ivedilikle tespit edilip inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık müfettişlerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda hem adli hem idari süreçlerin titizlikle işletildiği; ilgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma ve üst sınırdan yevmiye cezaları dahil olmak üzere farklı işlemler uygulandığı, ayrıca ilgili kuruluş müdürünün idari görevinin sonlandırıldığı belirtildi.

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Mersin’deki bir kuruluş personeliyle ilgili yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olay çocuk evleri sitesinde 2024 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup, ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletilmiştir. Bu kapsamda ilgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır. Ayrıca ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır. Bakanlığımız tarafından tespit edilen tüm eylemler adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmektedir. Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Bakanlık, tespit edilen eylemlerin hem adli soruşturma hem de idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmeye devam ettiğini ve hiçbir eylemin cezasız kalmayacağını vurguladı.

