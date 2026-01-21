Yusuf Tekin: Türkiye-Azerbaycan Eğitimde 'Kardeşlik' ile Güçleniyor

Bakan Yusuf Tekin, Azerbaycan heyetiyle Ankara'da eğitim iş birliğini görüşerek öğrenci-öğretmen değişimi, müfredat uyumu ve mesleki eğitimi ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:32
Görüşme ve gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyeti Ankara’da kabul etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki mevcut eğitim iş birliği başlıkları ele alındı ve geleceğe yönelik ortak projeler değerlendirildi.

Öne çıkan konular

Toplantıda öğretmen ve öğrenci değişim programları, müfredat uyumu ve mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinin artırılması gibi başlıklar masaya yatırıldı. Bakan Tekin, Azerbaycan ile eğitimde her seviyede iş birliğini önemsediklerini vurguladı.

Tekin, atılacak ortak adımların iki ülkenin gençlerine önemli katkılar sunacağını belirterek, bu dostane ilişkinin uzun yıllar sürmesini temenni etti.

Bakan Tekin'in açıklamaları

Tekin, ilişkilerin niteliğine dair şunları söyledi: “Türkiye ile Azerbaycan arasında hep dile getirdiğimiz çok yakın bir dostluk ilişkisi var. Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz.”

Bakan Tekin, bu ilişkinin kurumsallaşması ve gelecek kuşaklar tarafından daha güçlü şekilde benimsenmesi için Eğitim Bakanlıkları olarak yoğun çaba içinde olunması gerektiğini ifade etti. Göreve başladıktan sonra meslektaşıyla samimi ve verimli bir uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Tekin ayrıca Türkiye Maarif Vakfı ile ilgili sürecin yakından takip edildiğini, Türkiye Maarif Vakfı’nın okullarının orada iki okul olarak eğitime başladığını anlattı. Mesleki ve teknik eğitim, öğretmen yetiştirme ve kardeş uygulamaları gibi alanlarda ilişkileri kurumsallaştıracak güçlü adımlar atıldığını söyledi.

Kapanış

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

