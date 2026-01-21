Tavas'ta Türk Bayrağı Seferberliği: Başkan Kadir Tatık'tan Sert Tepki

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Nusaybin'deki bayrak saygısızlığına tepki gösterdi; ilçe ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:33
Tavas'ta Türk Bayrağı Seferberliği: Başkan Kadir Tatık'tan Sert Tepki

Tavas'ta Türk Bayrağı Seferberliği

Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saygısızlığa sert tepki gösteren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yaşanan olayı milletin ortak değerlerine ve egemenliğine yönelik açık bir provokasyon olarak nitelendirdi.

İlçenin dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Başkan Tatık'ın açıklaması

Tatık, bayrağa uzanan her elin, milletin ortak iradesine ve şehitlerin emanetine uzanmış sayılacağını belirterek, tepkilerin sözle değil duruşla ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

"Tavas, bayrağına sahip çıkan bir iradenin adıdır. Bu tür provokatif girişimler ne amacına ulaşır ne de toplumsal huzurumuzu zedeleyebilir. Devletimizin gücü ve milletimizin birliği bu provokasyonların çok üzerindedir. Sorumluların hukuk önünde gereken karşılığı bulacağına inancım tamdır. Milletimizin değerlerine uzanan her girişimin karşısında, dün olduğu gibi bugün de dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

