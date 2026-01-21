Trump Davos’a Gecikmeli Geldi: Air Force One Arızası, Merz Görüşmesi İptal

Uçak arızası seyahati aksattı

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında yaşanan bir arıza nedeniyle İsviçre'nin Davos kasabasına planlanandan geç ulaştı.

Uçak, Davos'a hareket ettikten kısa bir süre sonra meydana gelen "elektrik arızası" sonucunda Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews'e geri dönmüştü. Trump, daha küçük bir uçak olan Boeing 757'ye geçerek Davos seyahatine devam etti.

Önce İsviçre'nin Zürih kentine gelen Trump, ardından Davos kasabasına geçti ve heyeti ile birlikte konuşma yapacağı alana yöneldi.

Bu aksama, Davos zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile planlanan görüşmenin iptal edilmesine yol açtı. Adı açıklanmayan bir Alman yetkili, "Trump-Merz görüşmesinin yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını" söyledi.

