Trump Davos’a Gecikmeli Geldi: Air Force One Arızası, Merz Görüşmesi İptal

Trump, Air Force One'daki elektrik arızası nedeniyle Joint Base Andrews'e döndü; Boeing 757 ile Davos'a ulaştı. Merz ile planlanan görüşme iptal edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:07
Trump Davos’a Gecikmeli Geldi: Air Force One Arızası, Merz Görüşmesi İptal

Trump Davos’a Gecikmeli Geldi: Air Force One Arızası, Merz Görüşmesi İptal

Uçak arızası seyahati aksattı

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında yaşanan bir arıza nedeniyle İsviçre'nin Davos kasabasına planlanandan geç ulaştı.

Uçak, Davos'a hareket ettikten kısa bir süre sonra meydana gelen "elektrik arızası" sonucunda Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews'e geri dönmüştü. Trump, daha küçük bir uçak olan Boeing 757'ye geçerek Davos seyahatine devam etti.

Önce İsviçre'nin Zürih kentine gelen Trump, ardından Davos kasabasına geçti ve heyeti ile birlikte konuşma yapacağı alana yöneldi.

Bu aksama, Davos zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile planlanan görüşmenin iptal edilmesine yol açtı. Adı açıklanmayan bir Alman yetkili, "Trump-Merz görüşmesinin yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını" söyledi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, AİR FORCE ONE UÇAĞINDA YAŞANAN ARIZA NEDENİYLE İSVİÇRE'NİN DAVOS...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, AİR FORCE ONE UÇAĞINDA YAŞANAN ARIZA NEDENİYLE İSVİÇRE'NİN DAVOS KASABASINA GECİKMELİ OLARAK ULAŞTI.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, AİR FORCE ONE UÇAĞINDA YAŞANAN ARIZA NEDENİYLE İSVİÇRE'NİN DAVOS...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tavas'ta Türk Bayrağı Seferberliği: Başkan Kadir Tatık'tan Sert Tepki
2
Erdoğan: "Bayrağa Uzanan Kirli Elleri Bulacağız" — Emekliye 20 Bin TL, GÜÇ ile Gençlere İstihdam
3
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Emirhacılı ve Karayahşi'yi Ziyaret Etti
4
Hakkı Ülkü hayatını kaybetti — Eski Aliağa Belediye Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili
5
Adalet Bakanı Tunç: Bayrak İndirme Olayında 14 Kişi Gözaltında
6
Costa: AB Her Türlü Baskıya Karşı Kendini Savunacak
7
Arıkan: Türkiye'de 2,5 Milyon İstihdam Sözü — SP 1000 Yeni Üyeyle Güçleniyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları