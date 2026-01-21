Erdoğan ve Shaquille O’Neal İstanbul’da Basketbol Oynadı

Sahada imzalı toplar ve üst düzey katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı eski NBA oyuncusu Shaquille O’Neal ile İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezinde bir araya gelerek basketbol oynadı.

Gerçekleşen buluşmada Erdoğan ile Shaquille O’Neal, imzaladıkları basketbol toplarını birbirlerine hediye etti. Etkinlik, spor ve siyaset çevrelerinin yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Etkinlikte yer alan isimler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ile AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan de etkinlikte hazır bulundu.

