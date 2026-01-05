DOLAR
AK Parti Eskişehir'e 8 bin 650 Yeni Üye: Üye Sayısı 98 bin 436'ya Yükseldi

AK Parti Eskişehir, geçen yıl 8 bin 650 yeni üyeyle toplam üye sayısını 98 bin 436'ya çıkardı; İl Başkanı Gürhan Albayrak çalışmalarını ve teşekkürü açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:05
AK Parti Eskişehir 8 bin 650 yeni üye kazandı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, geçen yıl partilerine 8 bin 650 yeni üye kazandırdıklarını ve Eskişehir’de üye sayısını 98 bin 436’ya yükselttiklerini açıkladı.

Genişleyen taban ve Türkiye Yüzyılı vurgusu

Albayrak, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla parti ailelerinin kenetlendiğini belirterek, Yargıtay tarafından açıklanan son verilerin milletin partiye duyduğu güveni tescillediğini söyledi.

2025 yılı boyunca şehrin dört bir yanında kurulan üye çadırları ve saha çalışmalarıyla halkla gönül köprüleri kurulduğunu aktaran Albayrak, bu çalışmalar sayesinde 2025 yılı içerisinde 8 bin 650 yeni üyenin partiye katıldığını ifade etti.

Mesaj: Kapılar herkese açık

Albayrak sözlerine, "Bu rakamlar sadece birer istatistik değil; Eskişehir’in geleceğine, Türkiye Yüzyılı’na ve Sayın Cumhurbaşkanımızın davasına verilen sözün, duyulan güvenin bir tezahürüdür" diyerek devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesine atıf yaparak, AK Parti bir millet hareketidir mesajını yineleyen Albayrak, parti kapılarının ülkesine sevdalı, şehrine hizmet etmek isteyen herkese açık olduğunu belirtti ve "AK Parti Seninle" sloganıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Teşkilata teşekkür

Albayrak, teşkilat üyelerine yönelik teşekkürünü şu sözlerle dile getirdi: "Eskişehir’in her köşesinde, soğuk-sıcak demeden üye çadırlarımızda nöbet tutan, kapı kapı dolaşarak gönüllere giren ana kadememize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve tüm mahalle başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Son olarak Albayrak, "Türkiye’nin güçlü geleceği için, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

