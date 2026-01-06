Hegseth: Yaklaşık 200 ABD Askeri Karakas'a Girip Maduro'yu Yakaladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 3 Ocak operasyonunda yaklaşık 200 ABD askerinin Karakas’a girerek Nicolas Maduro’yu yakaladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:06
Hegseth: Yaklaşık 200 ABD Askeri Karakas'a Girip Maduro'yu Yakaladı

Hegseth: Yaklaşık 200 ABD askeri Karakas'a girip Maduro'yu yakaladık

Newport News'te yapılan açıklama

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Newport News Tersanesi'nde işçilerle bir araya geldiği etkinlikte Venezuela'ya yönelik operasyonu gündeme taşıdı.

Hegseth, 3 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen hava saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğu operasyon sırasında yaklaşık 200 ABD askerinin başkent Karakas'a girdiğini ifade etti.

Hegseth'in ifadeleri şöyle:

"3 gece önce Venezuela’nın başkenti Karakas’ın merkezine yaklaşık 200 ABD’linin gittiğini gördük. Görünüşe göre Rus hava savunma sistemleri pek de iyi çalışmamış, değil mi"

Hegseth açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Karakas şehir merkezinde ABD adaleti tarafından aranan ve hakkında dava açılmış bir kişiyi (Maduro’yu), tek bir ABD’li ölmeden yakaladık ve caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Başkan Trump’ın liderliği sayesinde dünya bunu fark ediyor. Amerikan gücünü fark ediyorlar"

Hegseth'in bu açıklamaları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hamleleri ve bölgedeki güç dengesi hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte.

ABD SAVUNMA BAKANI PETE HEGSETH, VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO'NUN KAÇIRILDIĞI OPERASYON...

ABD SAVUNMA BAKANI PETE HEGSETH, VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO'NUN KAÇIRILDIĞI OPERASYON İÇİN YAKLAŞIK 200 ABD ASKERİNİN KARAKAS'A GİRDİĞİNİ AÇIKLADI. (FOTO: ARŞİV)

