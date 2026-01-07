Yavuz Selim Köşger Denizli Valisi Atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle 19 ilin valisi değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun merkeze çekildi.
Kararnameye göre, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise Denizli Valiliği görevine atandı.
Kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı ve toplamda 19 ilin valisi değişti.
Mevcut Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN VALİLER KARARNAMESİNE GÖRE DENİZLİ VALİSİ ÖMER FARUK COŞKUN MERKEZE ÇEKİLDİ. ADANA VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER DENİZLİ VALİSİ OLARAK ATANDI.