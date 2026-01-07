Yavuz Selim Köşger Denizli Valisi Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun merkeze çekildi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli'ye atandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 01:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 01:45
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle 19 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun merkeze çekildi.

Kararnameye göre, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise Denizli Valiliği görevine atandı.

Kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı ve toplamda 19 ilin valisi değişti.

Mevcut Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

