Zelenskiy, Macron ve Starmer'dan Ukrayna'ya Çok Uluslu Güç Niyet Beyanı

Zelenskiy, Macron ve Starmer Paris'te Ukrayna'ya çok uluslu güç niyet beyanı imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Paris’te gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi sonrasında Ukrayna’ya uluslararası kuvvet konuşlandırılmasına yönelik bir niyet beyanı imzaladı.

Paris Bildirisi ve Koalisyon Karargahı

Macron, toplantıda ABD ve Ukrayna tarafından ortak bir bildirinin imzalandığını duyurdu ve bu belgeyi Paris Bildirisi olarak nitelendirdi. Macron, "Paris Bildirisi, ilk kez Gönüllüler Koalisyonu’nu oluşturan 35 ülke, Ukrayna ve ABD arasındaki operasyonel uyumu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Macron ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu, ABD ve Ukrayna’nın koordinasyonu için Paris’te Koalisyon Operasyonel Karargahı kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Macron: Güvenlik garantileri ve Türkiye vurgusu

Macron, ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizmalar, Ukrayna’ya uzun vadeli destek ve hava, deniz ile karada çok uluslu bir gücün oluşturulması konularında mutabık kalındığını belirtti. Macron, "Bu çok uluslu güç, temas hattının gerisinde Fransa’dan Almanya ve Polonya’ya tüm genelkurmaylar arasında mutabık kalınan bir hatta konuşlandırılacaktır. Türkiye’nin de deniz alanındaki katkılarını özellikle takdir etmek istiyorum. Sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade ettiler" diye konuştu.

Macron, alınan tedbirlerin barış anlaşmasının hemen ardından Ukrayna ve Avrupa kıtası adına güvenlik garantilerinin mimarisi, planlaması, araçları ve kurallarını oluşturduğunu vurguladı ve bu garantilerin, herhangi bir barış anlaşmasının Ukrayna’nın teslimiyeti anlamına gelmemesini sağlamak açısından kilit önemde olduğunu ifade etti.

Zelenskiy: Güvenlik mimarisi büyük ölçüde hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zirvenin somut sonuçlar verdiğini belirterek, "Bir ortak bildiri ve üç ülke arasında imzalanmış bir niyet beyanı bulunuyor. Bu, koalisyonun ve Avrupa ülkelerinin barış için çalışma iradelerini ortaya koyuyor" dedi.

Zelenskiy, konuşlandırma çalışmalarının sürdüğünü, hangi ülkelerin hava, deniz ve kara güvenliği için katkı sunacağı ve kuvvetlerin nasıl finanse edileceğinin netleştirileceğini söyledi. "Ukrayna’daki kuvvetlerin temelini Ukrayna ordusunun oluşturacağını, Fransa, İngiltere ve diğer ortakların ise askeri teçhizat üzerinde çalışacağını" ifade etti.

ABD heyetiyle ateşkesin izlenmesine ilişkin somut görüşmeler yaptıklarını belirten Zelenskiy, "Güvenlik mimarisi büyük ölçüde hazır ve artık ortaklarımız, Rusya’ya bu savaşın sona erdirilmesi için baskı yapabilir. Ukrayna, asla barışı engellemiş değildir. Saldırgan, Rusya’dır" dedi.

Müzakereler ve liderlerin rolü

Zelenskiy, barış müzakerelerinde asıl odaklanılması gereken konunun toprak meselesi olduğunu ve ekipler arasında çözülemeyen başlıklarda liderlerin sürece dahil olabileceğini söyledi: "Eğer bazı başlıklar ekiplerimiz arasında çözülemez ve tıkanmış halde kalırsa, liderler olarak sürece dahil olabiliriz".

Starmer: Askeri merkezler ve uzun vadeli taahhüt

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantının çok yapıcı geçtiğini belirterek, "Bugün, bir barış anlaşması olması halinde Ukrayna’ya güç konuşlandırılmasına ilişkin bir niyet beyanı imzaladık. Bu, uzun vadede Ukrayna’nın yanında durma yönündeki sarsılmaz taahhüdümüzün hayati bir parçasıdır" dedi.

Starmer, "Bir ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak ve Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere silah ve askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Starmer, ateşkesin izlenmesi, silah tedariki ve Rusya’dan gelebilecek saldırılara karşı bağlayıcı taahhütler üzerinde çalışılacağını belirtti.

Merz: Almanya sorumluluk alacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, toplantıyı Ukrayna’da barışa giden yolda yeni bir adım olarak tanımladı ve güçlü güvenlik garantilerine dayanan bir ateşkes istediklerini söyledi. Merz, "Bir ateşkesin ardından Almanya, Ukrayna ve kıtanın tamamının güvenliği için sorumluluk kabul edecektir" dedi.

Merz, koalisyon olarak gelecekte Ukrayna’da silahlandırma, eğitim ve finansman yoluyla Rusya için caydırıcılık oluşturacak güçlü silahlı kuvvetlerin desteklenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Witkoff ve Kushner: Güvenlik protokolleri ve refah anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner ile yürütülen çalışmalara ilişkin, güvenlik protokollerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve Ukrayna için güçlü bir "refah anlaşması" üzerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi. Witkoff, BlackRock ve Larry Fink ile iş birliği içinde çalışıldığını belirtti.

Kushner, nihai bir anlaşma sonrası Ukrayna’nın güvende olduğunu bilmesi gerektiğini vurgulayarak, geçen hafta görülen ABD ordusunun kapasitesine atıfta bulundu: "Geçen hafta ABD ordusunun inanılmaz kapasitesini gördünüz. Bu, yapabileceklerimizin sadece küçük bir parçası" dedi ve gerçek bir barışın mümkün olduğuna inandıklarını ifade etti.

Toplantı, Gönüllüler Koalisyonu mensubu ülkeler ile ABD ve Ukrayna arasında koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, Paris merkezli operasyonel yapılanma ve barış sonrası güvenlik mimarisinin şekillendirilmesi yönünde somut adımlar atılmasıyla sona erdi.

