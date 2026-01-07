Fidan: Karadeniz’in güvenliği Türkiye’nin sorumluluğunda olmalı

Fidan’dan Paris’te Karadeniz, Ukrayna ve Bölgesel Gündem Değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katıldı. Suriye ve Ukrayna temaslarının ardından Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, toplantıda ele alınan başlıklar ve Türkiye’nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail, Suriye ve ABD arasındaki müzakereler

Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin Paris ziyaretine değinerek, "Bugün Paris’te çok yoğun bir gün geçirdik... Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Şeybani, bir üçlü görüşme için Paris’te bulunuyordu; İsrail, Suriye ve Amerika arasındaki müzakereler amacıyla. Biz bu müzakereleri başından beri çok yakından takip ediyoruz." dedi.

Fidan, Şeybani ile görüşmelerde bugün yapılan müzakerelerin aşamalarının ve YPG ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçlarının ele alındığını, ayrıca ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile de toplantı yapıldığını söyledi: "O da bu görüşmelerde Amerika’yı temsilen Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla bulunmaktaydı... Görüşlerimizi aktardık, bir sonraki görüşme alınan kararlar bunları etraflıca görüştük."

İsrail’in bölgedeki hareketleri ve Somaliland değerlendirmesi

Fidan, Suriye’deki provokatif eylemler ve bölgedeki gerilimlere ilişkin olarak, bunun İsrail’in "yayılmacı ve bölücü politikasının bir uzantısı" olduğunu belirtti ve gerekli tespitlerin yapılarak tedbir alınmasının bölge istikrarı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Somaliland’a ilişkin İsrail hamlesini eleştiren Fidan, "Şimdi İsrail’in özellikle Somaliland’da son yaptığı hareket de aslında bölgedeki toprak tabanlı, bölme tabanlı istikrarsızlık yayma projelerinden biri. Biz bunu çok rahat görüyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Somaliland’in statüsü... Biz Birleşmiş Milletler kararları, kendi politikamız ve diğer uluslararası teamüller çerçevesinde Somali’nin toprak bir türlüğünü her zaman sonuna kadar savunduk." diyerek Türkiye’nin tutumunu yineledi.

Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Somaliland’i tanıya tanıya İsrail’in tanıması, bir gayrimeşruluğu temsil ediyor."

Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi ve Ukrayna barış süreci

Gönüllüler Koalisyonu zirvesine ilişkin değerlendirmesinde Fidan, toplantının kapsamlı geçtiğini ve Avrupa Birliği ile NATO gibi kurumların da katılımıyla önemli konuların tartışıldığını belirtti. "Son 4 yıldır devam eden bu savaşta bence kalıcı bir barışa oldukça yakın bir durumdayız" diyen Fidan, barışın anahtar alanlarının detaylı şekilde ele alındığını söyledi ve Türkiye’nin sürece katkılarına vurgu yaptı.

Fidan, muhtemel barış antlaşmasının sadece çatışmayı sona erdirmeyeceğini, aynı zamanda Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin ve bölge politikalarının uzun dönemdeki çerçevesini belirleyecek kapsamlı bir anlaşma olacağını ifade etti.

Karadeniz güvenliği: Türkiye’nin rolü

Zirvede askeri komutanların hazırlıklarının ve ateşkes sonrası görev dağılımlarının tartışıldığını aktaran Fidan, muhtemel bir barış halinde deniz unsurunun sorumluluğunun Türkiye tarafından üstlenilmesi yönünde bir duruşları olduğunu belirtti. Fidan, bu konuda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirirken, şu güçlü ifadeyi kullandı: "Karadeniz’in güvenliğinin Karadeniz’de en büyük filosu bulunan NATO üyesi olarak Türkiye’nin sorumluluğunda olmasından daha doğal bir konu yok."

Fidan, barış anlaşmasının bir an önce imzalanması ve daha fazla insan kaybının önlenmesi temennisinde bulundu.

Ukrayna’nın yeniden inşası ve Türkiye’nin katkısı

Barış antlaşmasının ardından Ukrayna’nın ekonomik olarak ayağa kaldırılması konusunun da ele alındığını belirten Fidan, Cumhurbaşkanı’nın bu konuda hassas olduğunu belirterek, "Yaraların sarılması konusunda Türkiye’den daha mahir bir ülke yok." dedi. Fidan, Türkiye’nin ekonomik yatırım, iş insanlarının becerisi ve altyapı deneyimiyle yeniden yapılanmada önemli rol oynayacağını vurguladı.

Bölgesel dayanışma ve politikalar

Fidan, bölgesel meselelerde "böl, parçala, yut veya yönet tarzı politikaların artık geride kaldığını" ve bölge ülkelerinin dayanışma içinde olduğunu söyledi. Somaliland-Somali meselesinde Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına dikkat çekti ve bölgedeki egemenlik bütünlüğüne verilen önemi yineledi.

Genel değerlendirme: Fidan, Paris’teki zirvede Türkiye’nin bölgesel istikrar ve Ukrayna barış sürecindeki aktif rolünü vurguladı; Karadeniz güvenliği, Suriye ve Somaliland meseleleri ile Ukrayna’nın yeniden inşasında Türkiye’nin katkıları öne çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’da muhtemel bir ateşkes sonrasında deniz güvenliğinin sorumluluğunun Türkiye tarafından üstlenilmesi konusunda bir duruşa sahip olduklarını ifade ederek, "Karadeniz'in güvenliğinin Karadeniz'de en büyük filosu bulunan NATO üyesi olarak Türkiye'nin sorumluluğunda olmasından daha doğal bir konu yok" dedi.