AK Parti İzmir: 2025 Hedefleri ve Yerel Yönetim Eleştirileri

AK Parti İzmir’den 2025 değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılı hedefleri, merkezi hükümet yatırımları ve kentin öncelikli sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yerel yönetimleri eleştiren açıklamalarda bulundu.

Toplantıda hangi konular tartışıldı?

Toplantıda deprem konutlarından Basmane Çukuruna, ulaşım projelerinden İzmir Körfezindeki kirliliğe kadar geniş bir gündem ele alındı. Ayrıca 2025 hedefleri, merkezi hükümet destekleri ve yerel yönetimlerle iş birliği çağrıları vurgulandı.

Kasapoğlu: "İzmir’in pozitif bir gündeme ihtiyacı var"

Kasapoğlu, İzmir’in Türkiye için sembolik önem taşıdığını belirterek, "İzmir bir dünya şehridir. Coğrafi konumu, kapsayıcı yapısı ve demografik özellikleri itibarıyla son derece özel bir şehirdir. İzmir’in pozitif bir gündeme ihtiyaç duyduğunu açıkça görmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve spor yatırımları konusunda yerel yönetimlere iş birliği çağrısı yapan Kasapoğlu, "Yerel yönetimlerden, proje üretimi için tarafımıza yer gösterilmesi hususunda destek talep ettik. Bazıları bu talebimize yapıcı yaklaştı, diğerlerinden de benzer adımlar bekliyoruz. Yeter ki yer göstersinler; böylece bu süreçteki çabamızı ve ortaya koyduğumuz somut hizmetleri birlikte büyütebilelim" dedi.

Deprem gündemine ilişkin Kasapoğlu, merkezi hükümetin attığı adımları anlatarak, "30 binden fazla konutu tamamlayarak İzmirli vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda 20 bin konutluk yeni bir planlamamız daha mevcuttur ve süreç hızlı bir şekilde ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi ile ilgili eleştirilerde bulunan Kasapoğlu, "Vatandaşın verdiği sorumluluğu yerine getiremeyen bir zihniyet söz konusudur. İzmir Körfezi ayrı bir sorundur. Yıllardır mazeret belediyeciliği çerçevesinde, sürekli başkalarını suçlayarak vatandaşı kokuya ve kirliliğe mahkum eden bir yönetim anlayışı hakimdir" diye konuştu.

Saygılı: "İzmir kavgayla değil, uzlaşıyla yürür"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Basmane Çukuru, Yüksek Hızlı Tren projesi ve yerel siyasetteki tartışmalara değindi. TMSF ile yapılan Basmane Çukuru anlaşmasını değerlendirirken, süreçte çözüm için çaba gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugaya partililerince yöneltilen eleştirileri doğru bulmadığını söyledi: "Cemil Tugay’a yönelik ifadeler kullanmak siyasi nezakete uygun değildir. Biz AK Parti olarak bu tarz yaklaşımlara alışık değiliz. İzmir’e bakış açımız kimsenin zararına değil, şehrin faydasına olacak şekildedir."

Saygılı, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanmasıyla seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini vurgulayarak, "Vizyonumuz; İzmir’i ulusal ve uluslararası turizm, sanayi ve ticaret ekosistemlerine Yüksek Hızlı Tren ağları ile entegre etmektir" dedi.

CHP’li yerel yönetimlerin "engelleniyoruz" söylemini eleştiren Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri hayata geçiremediğini savunarak, metrobüs ve deniz taksi gibi örnekleri gösterdi: "Söz verilen battı-çıktılar nerede? Metrobüs projesinden bahsediliyor ancak otobüslerin gideceği yol dahi yok. Yaklaşık iki yıldır deniz taksi konusu gündemde tutuluyor; fakat ortada ne tekne var ne de hizmet."

Saygılı, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Biz, projeleri hayata geçiremeyen bir belediye ile muhatabız; ancak bunu bir kavga sebebi haline getirmek istemiyoruz. Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bu konudaki hakkını teslim etmeliyim; kendisi arar, durumu izah eder ve yardımcı olmamızı ister. Sayın Bakanımız da bizzat yardımcı olunması gerektiğini kendisine nezaketle ifade etmiştir. İzmir kavgayla değil, uzlaşıyla yürür."

Toplantıya katılanlar

Toplantıda Muharrem Kasapoğlu ve Bilal Saygılı’nın yanı sıra AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Tanıtım Medya Başkanı Safa Narlı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nail Kocabaş da yer aldı.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MUHARREM KASAPOĞLU İLE AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI AÇIKLAMALARDA BULUNDU