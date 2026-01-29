Merz'ten Trump'a: Afganistan Görevi NATO İçin Küçümsenemez

Merz, Trump’ın Afganistan’daki NATO askerlerini küçümseyen sözlerine tepki gösterdi; transatlantik ilişkilere, gümrük gerilimine ve 12 Şubat zirvesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:35
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Bundestag’daki konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO misyonunda görev yapan askerleri küçümseyen açıklamalarına sert tepki gösterdi ve transatlantik ilişkilerin önemini vurguladı.

Bundestag'ta küresel değişim uyarısı

Merz, konuşmasına "Hepimiz son haftalarda ve aylarda küresel siyasi değişime şahit oluyoruz, çevremizde yeni bir dünya düzeninin hızla şekillendiğini hissediyoruz" sözleriyle başladı. Aynı zamanda, her gün gelen yeni haberlerle birlikte bazı belirsizlikler de hissediyoruz diyerek artan şiddet ve toplumsal hareketliliğin yol açtığı risklere dikkat çekti. "Bu dünyada sert rüzgarlar esiyor ve bu rüzgarları öngörülebilir bir gelecekte hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Afganistan görevi ve NATO vurgusu

Trump’ın ittifak askerlerini küçümseyen sözlerine karşılık Merz, "11 Eylül 2001’den Afganistan Barış Misyonu kapsamında Amerikan ortaklarımızın yanında yer aldık. Bu görevi, müttefikimiz ve ABD’nin çıkarları için de yerine getirdik. Bu görevin bugün küçümsenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Merz, askerlerimize doğrudan seslenerek şöyle konuştu: "Görevde olan ve üslerinde bulunan askerlerimize bugün bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Hizmetleriniz değerliydi ve değerlidir. Bu hizmet özgürlüğümüz ve dünyadaki barış için önemlidir. Federal Almanya Cumhuriyeti hükümeti askerlerimizin arkasındadır. NATO ittifakı özgürlük, barış ve güvenlik için en iyi garantidir ve bu nedenle biz Avrupalılar olarak NATO’yu korumak, güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’ne her zaman işbirliği elini uzatacağız".

Gümrük gerilimi ve birlik mesajı

Merz, ABD ile yaşanan gümrük tartışmalarına da değindi. Brüksel’de yapılan olağanüstü toplantı ve Avrupa’nın birlik mesajına işaret eden Merz, "Gümrük vergilerini Avrupa’ya karşı siyasi bir araç olarak kullanabileceklerini düşünen herkes, kendimizi savunmaya hazır ve muktedir olduğumuzu bilmelidir ve artık biliyor" ifadeleriyle kararlılığını ortaya koydu.

AB rekabeti: 12 Şubat zirvesi önemi

Avrupa Komisyonu ile Hindistan arasında imzalanan ekonomik ve ticari anlaşmaları desteklediğini belirten Merz, AB içinde uzun onay süreçlerinin kısaltılması ve düzenlemelerin sadeleştirilmesi gerektiğini vurguladı. 12 Şubat’taki Avrupa Konseyi toplantısının AB’nin rekabet gücünün yeniden kazanılmasına odaklanacağını söyledi.

Avrupa baskı altında ama fırsat var

Merz, siyasi ve ekonomik gelişmelere atıfla Avrupa’nın birden çok yönden baskı altında olduğunu belirterek, "Dünyadaki bu zor durumdan gerçekten iyi bir şey çıkarabileceğimiz büyük bir potansiyel vardır. Avrupa, baskı altında olduğunda her zaman büyümüştür" dedi ve önceliklerin belirlenmesi çağrısında bulundu.

