Güler ve Melo İstanbul’da: Portekiz İçin İlk Lojistik Geminin Kızağa Koyma Töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, İstanbul'da Portekiz donanması için inşa edilecek denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk kızağa koyma törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:22
Güler ve Melo İstanbul’da: Portekiz İçin İlk Lojistik Geminin Kızağa Koyma Töreni

Güler ve Melo İstanbul’da: Portekiz İçin İlk Lojistik Geminin Kızağa Koyma Töreni

İstanbul’da kritik tören

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, İstanbul’da bir araya gelerek Portekiz donanması için inşa edilecek denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma törenine katıldı. Tören, iki ülke savunma iş birliğinin somut bir adımı olarak öne çıktı.

Etkinlikte, gemi inşasının önemine ve iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlenmesine vurgu yapıldı. Tören, projenin ilerleyişi ve bölgesel deniz güvenliği açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Katılımcılar

Törende ayrıca Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joo Guilherme Rosado Cartaxo Alves ile Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Jorge Manuel Nobre de Sousa da hazır bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER VE PORTEKİZ SAVUNMA BAKANI NUNO MELO, PORTEKİZ DONANMASI İÇİN...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER VE PORTEKİZ SAVUNMA BAKANI NUNO MELO, PORTEKİZ DONANMASI İÇİN İNŞA EDİLECEK DENİZDE İKMAL VE LOJİSTİK DESTEK GEMİSİNİN İLK GEMİ KIZAĞA KOYMA TÖRENİ İÇİN İSTANBUL’DA BULUŞTU.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER VE PORTEKİZ SAVUNMA BAKANI NUNO MELO, PORTEKİZ DONANMASI İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası Meclisi 2026 İlk Toplantısı: 'Tatil Yok' Kararı ve Sağlık Ocağı Tahsisi
2
Kale Belediyesi Sosyal Marketi Açtı: Denizli Kale'de Giyim ve Erzak Desteği
3
Erdoğan, El Burhan’ı Resmi Törenle Karşıladı
4
Yaşar Güler Şam'da: Ebu Kasra ile Görüştü
5
Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakanvekili Abdüsselam Zubi ile Görüştü
6
Serdar Çam: Dünyanın En Büyük Ekonomileri Türkiye’ye Hayran
7
BBP 33. Kuruluş Yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu Kabri Başında Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları