Güler ve Melo İstanbul’da: Portekiz İçin İlk Lojistik Geminin Kızağa Koyma Töreni

İstanbul’da kritik tören

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, İstanbul’da bir araya gelerek Portekiz donanması için inşa edilecek denizde ikmal ve lojistik destek gemisinin ilk gemi kızağa koyma törenine katıldı. Tören, iki ülke savunma iş birliğinin somut bir adımı olarak öne çıktı.

Etkinlikte, gemi inşasının önemine ve iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlenmesine vurgu yapıldı. Tören, projenin ilerleyişi ve bölgesel deniz güvenliği açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Katılımcılar

Törende ayrıca Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joo Guilherme Rosado Cartaxo Alves ile Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Jorge Manuel Nobre de Sousa da hazır bulundu.

