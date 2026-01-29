Starmer Çin Ziyareti: Keir Starmer, Xi Jinping ile 80 Dakika Görüştü

Starmer Pekin'de Xi Jinping ile 80 Dakikalık Görüşme Gerçekleştirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 80 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Starmer’ın dört günlük ziyaretinin ilk gününde, Büyük Halk Salonu’nda yapıldı ve başbakan düzeyinde Çin’e son 8 yılda gerçekleşen ilk ziyaretten biri olarak kayda geçti.

Starmer'ın Mesajı: İş Birliği ve Diyalog

Görüşmenin başında Starmer, "Çin, küresel arenada hayati öneme sahip bir aktör. Çin ile iş birliği fırsatlarını tespit edebileceğimiz ve aynı zamanda anlaşmazlık yaşadığımız alanlarda anlamlı bir diyalog geliştirmemize imkan sağlayacak daha kapsamlı bir ilişki inşa etmemiz hayati önem taşıyor" dedi. Starmer, hükümetinin "18 ay önce Britanya’yı tekrar dış dünyaya açma" sözüne atıfta bulunarak dış gelişmelerin ülke içini nasıl etkilediğini vurguladı.

Xi Jinping: Uzun Vadeli Ortaklığa Hazırız

Çin Devlet Başkanı Xi, ilişkilere dair inişli çıkışların hiçbir tarafın menfaatine hizmet etmediğini belirterek Çin’in İngiltere ile uzun vadeli bir ortaklık geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Konuşmasında, görüşmenin beklenenden iki saat daha uzun sürdüğüne değinerek, Starmer’a "Tarihin ortaya koyduğu sınavı geçebilecek neticeler alabiliriz" dedi ve "Bazen iyi şeyler, zaman ister. Ülkenin ve halkın temel çıkarlarına hizmet eden doğru bir şey olduğu sürece, liderler zorluklardan kaçınmamalı. Cesaretle ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ele Alınan Başlıca Konular

Starmer, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Xi ile gümrük vergileri, seyahat ve göç konularını görüştüklerini ve bu alanlarda ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Seksen dakikalık zirvenin ardından Starmer, görüşmenin Çin ile ilişkileri "iyi bir noktaya" taşıdığını söyledi. Başbakan, "Viskilere uygulanan vergiler, Çin’e vizesiz seyahat ve düzensiz göç konusunda bilgi paylaşımı ve iş birliği başlıklarında gerçekten iyi bir ilerleme sağladık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Starmer, görüşmede ulusal güvenlik suçlarından mahkum olan Hong Konglu eski medya patronu olan İngiliz vatandaşı Jimmy Lai konusunun da "saygılı bir çerçevede" ele alındığını aktardı.

Ziyaretin Bağlamı ve Ticari Heyet

Starmer’ın Çin ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi tehditleri ve Grönland’a ilişkin gerilimlerin gölgesinde gerçekleşti. Ziyaret, ayrıca dış ticarette büyük oranda ABD’ye bağımlı olan Kanada’nın Başbakanı Mark Carney’in Çin ile ticari engelleri kaldırmaya yönelik bir ekonomik anlaşma imzalaması bağlamını da takip etti. Starmer’a ziyareti sırasında 50’den fazla iş insanı eşlik etti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI KEİR STARMER, PEKİN'DE ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG İLE 80 DAKİKALIK BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.