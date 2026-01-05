AK Parti Mersin'de Üye Rekoru: 209 bin 40'a Ulaşıldı

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, il teşkilatının üyelerinin bugün itibarıyla 209 bin 40 kişiye ulaştığını açıklayarak yeni bir rekora imza attıklarını duyurdu.

Yargıtay verileri ve genel tablo

Aldemir, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301e yükseldiğini hatırlattı. Bu artışın sahaya dayalı siyaset anlayışının bir sonucu olduğunu belirtti.

Mersin'deki artışın arkasındaki saha çalışması

İl Başkanı, 2025 yılı içinde Mersin'de partilerine katılan 21 bin 370 yeni üyenin, AK Parti'ye ve liderine duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bu başarının masa başında değil, yoğun saha çalışmalarıyla sağlandığını ifade eden Aldemir, il genelinde yürütülen faaliyetleri şöyle özetledi: 13 ilçe, 806 mahallede kurulan üye stantları aracılığıyla birebir temas kuruldu; talepler dinlendi, not alındı ve gönül bağı esas alındı.

Teşkilat vurgusu ve gelecek mesajı

Aldemir, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle teşkilatlarının uyumlu ve fedakâr çalışmalarının Mersin'deki güçlü varlığı pekiştirdiğini söyledi. Teşkilatların emeğinin altını çizen Aldemir, AK Parti'nin milletle iç içe yürüttüğü siyasetin devam edeceğini belirterek partinin 'milletimizin partisidir' anlayışıyla yoluna devam ettiğini aktardı.

Konuşmasını Türkiye Yüzyılı vizyonuna bağlayan Aldemir, AK Parti Mersin teşkilatının güçlü liderlik, güçlü teşkilat ve birlik beraberlik anlayışıyla Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Aldemir, AK Parti büyüdükçe Mersin'in güçleneceğini; Mersin güçlendikçe Türkiye'nin daha da ileriye taşınacağını sözlerine ekledi.

