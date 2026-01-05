DOLAR
Atakum Meclisi'nde 12 Madde Oy Birliğiyle Komisyonlara Havale Edildi

Atakum Belediye Meclisi Ocak oturumunda 13 maddeden 12'si oy birliğiyle komisyonlara gönderildi; maaş ve mali tablo tartışıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:36
Atakum Meclisi'nde 12 Madde Oy Birliğiyle Komisyonlara Havale Edildi

Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara sevk edildi

Atakum Belediye Meclisi'nin Ocak Ayı 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme alınan 13 maddeden 12'si, daha kapsamlı değerlendirme yapılmak üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemde neler vardı?

Gündem maddeleri arasında yer alan "geçici işçi çalıştırılması" teklifi dışındaki tüm maddelerin komisyonlara sevk edilmesi kararı meclis üyelerinin ortak iradesiyle alındı. Ayrıca denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesi, meclis üyelerinin huzur hakkı ücretleri, ön mali kontrol işlemleri yönergesi, borca karşılık taşınmaz devri ve uygulama imar planı değişiklikleri gibi konuların da komisyonlarda görüşülmesine karar verildi.

Maaş ödemeleri tartışması

Toplantı sonunda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Erdal Benli, belediye personelinin maaş ödemelerindeki aksaklıklara dikkat çekerek çalışanların yaklaşık 4 aydır maaş alamadığını ve ödemeler konusunda bilgi talep etti.

Bu iddiaya yanıt veren Meclis Başkanvekili Halil Taşkın, ellerine geçen bilgilerin farklı olduğunu belirterek, 4 aylık bir birikimin söz konusu olmadığını; kendilerine ulaşan bilgilere göre 2 aylık veya Başkanın ifadesiyle 2,5 aylık ödeme olduğunun bildirildiğini kaydetti. Taşkın, sürecin netleşmesini beklediklerini ve belediyenin mali yapısına ilişkin şunları ekledi: "Belediye her ay yaklaşık 70 milyon TL açık veriyor. Başkanımız bu süreci çözmek için yoğun şekilde çalışıyor."

Belediyenin mali yükü

CHP Grup Başkanvekili Nakif Yılmaz ise göreve geldiklerinde devraldıkları borç yüküne vurgu yaparak, "24 yılın yükü sırtımıza binince zorlanmamak mümkün değildi" dedi. Yılmaz, belediyenin mali yükünü örnekleyerek "günde 1,5 milyon TL faiz ödeyen bir belediyeden hizmet beklemek kolay değil" ifadelerini kulandı ve hizmet için önce mali imkanların oluşması gerektiğini belirtti.

Toplantıda komisyonlara havale edilen maddelerle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından konuların meclise yeniden getirileceği ve mali sorunların çözümüne yönelik adımların takip edileceği bildirildi.

