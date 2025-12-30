DOLAR
Ayhan Gider: Türkiye 2026'ya Güçlü ve Kararlı Giriyor

Ayhan Gider, 2026'ya dair mesajında Türkiye'nin üretim, altyapı ve savunma gücüyle hedeflerini somut adımlarla güçlendireceğini vurguladı.

Çanakkale Milletvekili Gider'den yeni yıl mesajı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yayımladığı yeni yıl mesajında ülkenin 2026 vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye, yeni bir yıla; tecrübesinden güç alan, hedeflerini net biçimde ortaya koyan ve yolunu kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak girmektedir."

"2026 yılı; kazanımlarımızı büyüttüğümüz, geleceğe dair hedeflerimizi somut adımlarla daha da güçlendirdiğimiz bir dönem olacaktır"

Gider, Türkiye'nin bugün üretim gücü, altyapısı, savunma sanayii ve diplomatik kapasitesiyle geleceğini planlayabilen bir ülke olduğunu vurguladı. "Türkiye bugün; üretim gücü, altyapısı, savunma sanayii ve diplomatik kapasitesiyle geleceğini planlayabilen, yolunu bilen bir ülkedir."

Milletvekili, küresel dalgalanmalara rağmen önceliklerin milletin refahı olduğunu ve atılacak adımların bu anlayışla devam edeceğini belirtti.

"Önümüzdeki süreçte; ekonomide kalıcı büyümeyi destekleyen, sosyal politikalarla toplumun her kesimini gözeten ve yerli-milli hamlelerle ülkemizin gücünü artıran adımlar aynı kararlılıkla sürdürülecektir."

"Türkiye Yüzyılı vizyonu, yalnızca bir hedef değil; emekle, sabırla ve somut projelerle ilerleyen bir yürüyüştür." Gider, bu yürüyüşün en büyük gücünün birlik duygusu ve üretime dayanan millet iradesi olduğunu söyledi.

Farklılıkların ortak geleceğin zenginliği olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Gider, birlik vurgusunu sürdürdü.

"2026 yılının; Çanakkaleli hemşehrilerim başta olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılın, umutların güçlendiği, güven duygusunun pekiştiği ve hedeflerimize daha da yaklaştığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum"

