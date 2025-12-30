DOLAR
Uşak'ta CHP'de 'Ciddiyetsizlik' Kavgası

Uşak'ta CHP İl Başkanı ile Eşme örgütü arasında 'toplantıya engel olundu' iddiası gerilim yarattı; ilçe yönetimi ve belediye başkanından sert tepki geldi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:39
İl Başkanı Çoban'ın Eşme İddiası ve Tepkiler

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı ve Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti Genel Müdürü Celalettin Çoban, Aralık ayı il danışma toplantısını yapmak üzere haber vermelerine rağmen CHP Eşme İlçe Örgütü tarafından toplantı saatinde karşılanmadıklarını ve ilçe binasının kapalı tutulduğunu iddia etti. Toplantıyı gerçekleştiremediklerini öne süren Çoban, Eşme teşkilatını CHP Genel Merkezi'ne şikayet etti ve parti binası önünden video kaydı yaptı.

Çoban'ın partisi önünden yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şöyle:

"Cumartesi günü il sekreterimiz, Eşme İlçe Örgütüne WhatsApp üzerinden ve telefonla arayarak toplantı için tarih belirtti. Pazartesi günü toplantı yapacağımızı dilettik, İlçe Başkanımız Cumhur Uslu o gün İzmir’de olacağı için Salı günü toplantının yapılacağı bize iletilmiştir. Aylık toplantımız için bu ay Eşme örgütümüzle beraber olmak istedi. Yönetim kurulu üyelerimle birlikte Eşme’ye geldiğimizde ilçe binamızın kapalı olduğu ve bizlerin hiçbir şekilde karşılanmadığıyla karşı karşıya geldik. Şu anda partimiz kapalıdır ve hiçbir şekilde burada bizi hiç kimse karşılamamıştır. Durumu bilgilendirme amaçlı sizlerle paylaşıyorum"

Eşme Yönetimi ve Belediye Başkanından Sert Yanıt

Çoban'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan CHP Eşme İlçe Başkanı Cumhur Uslu ile CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, suçlamaları "ciddiyetsizlik" olarak nitelendirip sert tepki gösterdi. Uslu, resmi bir talep almadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bize İl Başkanı Celalettin Çoban tarafından bir toplantı talebinde bulunulmadı. Gayri resmi şekilde, tamamen bir il başkanı ile bir ilçe başkanının olması gerektiği samimiyetle bir yaklaşım söz konusu olmadığı gibi CHP Uşak İl Sekreteri Polat Arslan tarafından gönderilen bir mesajla belirtilen tarihte yapılması planlanan toplantı için bilgilendirme yapıldı. O tarihte sağlık sorunlarım nedeniyle İzmir’de olacağımı belirttim ve bir başka tarihe ertelenmesini istedim. Ancak karşımdaki kendisini il sekreteri olarak tanıtan kişinin bu ısrarı sürdü. İl Başkanının kendisi yerine bizi il sekreterine aratıp bir toplantı organizasyonunu dikte etmesini anlayabilmiş değiliz. Tüm bunlar dışında il yönetiminde bulunan arkadaşlarımız dahil İl Başkanımız, Eşme’ye geldikten sonra burada bizi arayarak ‘Biz geldik buradayız’ diyen de olmadı. Gayri ciddi şekilde tamamen samimiyetten uzak bu tür bir açıklamayı da kendilerine yakıştıramadım. Mazeret belirtmemize rağmen bu tür bir yaklaşımla karşılaşmak, başta Uşak olmak üzere tüm ilçe belde köylerdeki örgütlerimizi üzmüş bizi de bir o kadar düşündürmüştür"

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ise tepkisini sert ifadelerle ifade etti ve video kaydının basına sızdırılmasına tepki gösterdi:

"Niye Uşak’ımızın içine bu nifaklarını sokuyorsun? Eşme siyasette yok sayılamaz. Eşme, siyasi iradesi çok güçlü bir ilçedir. Eşme’de siyaset yapmak zor. Biz bu güçlüklerle mücadele ederken, parti içinde seçim sonrası oluşan kırgınlıklar bizi üzüyor. İl başkanının buraya gelip de video çekmesi ve bunun basına sızdırması hiç doğru değil. O sızdırmalıysa, ekibinden birisi yaptı. Kim o videoyu çekti, il yönetiminden kim servis ettiyse, Allah onun belasını versin. Bizleri açıklama yapmak zorunda bırakıyorsunuz. Yani bir şey de yok açıklayacak. Bu videoda oynayacaksınız, madem çektiniz, kendi cebinizde kalsın kardeşim. Altyapısını yapıp çalışıyorsunuz, bunu anlıyorsunuz. Eşme İlçe Başkanını görevden almaya çalışıyorsunuz. Benim Eşme İlçe Başkanım, en yüksek oyla Uşak’ta seçim kazanmış bir ilçe başkanı. Ben size O’nu yedirtmem. Ben o ekiple burada var oldum. O ekiple de gidersem giderim. Oldukça net. ‘Ben onu görevden alacağım. Beni karşılamadılar’ bilmem ne. Bırakın bu numaraları. Bu numaralar artık demode oldu"

Parti içi iddialar ve karşılıklı suçlamalar, CHP Uşak teşkilatı içinde gerilime neden oldu; taraflar arasında açıklama ve sert eleştiriler sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

