Cevdet Yılmaz: Turizm Geliri 2025'te 64 Milyar Dolara Ulaşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ziyaretinde hem eğitim yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdi hem de turizm gelirleriyle ilgili beklentileri paylaştı. Yılmaz, 2024 verileri ve 2025 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açılış törenleri ve katılımcılar

Yılmaz ilk olarak 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında "Yık-Yap Projesi" ile yeniden inşa edilen 24 derslikli Yunus Emre Anadolu Lisesinin açılışını yaptı. Ardından hayırsever iş insanı Kazım Demircioğlu katkılarıyla tamamlanan Firince İskender Demircioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdi ve son olarak Kentpark Temel Atma Törenine katıldı.

Törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Eğitime vurgu

Yılmaz, eğitim yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: "İktidara geldiğimiz günden bu güne en yüksek payı milli eğitim bakanlığımıza ayırdık. 2026 bütçesinde de devam etti. Derslik sayısından öğretmen kadrolarına, okul altyapısından dijital imkanlara kadar çok önemli kapasiteler oluşturduk. Çok önemli yatırımlar yaptık. Burada bir mesleki ve teknik anadolu lisesi açıyor olmamız ayrı bir kıymete sahip. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı kalkınma yolcuğunda bu alan temel önceliklerimizden biri olmaya devam edecektir. Burada daha önceki dönemlerde yapılan sığ ideolojik tartışmalara hiçbir şekilde girmeden pirim vermeden mesleki eğitimi geliştirmeye devam edeceğiz. Böylece mezun olan çocuklarımızın iş bulması, istihdam edilmesin önü açılmış olacak".

Turizmdeki performans ve hedefler

Yılmaz, turizm sektöründeki gelişmeleri şu sözlerle aktardı: "Son yıllarda Türkiye ekonomisinin önemli taşıyıcı alanlarından biri haline gelen turizm sektörü, güçlü bir ivme yakalamıştır. 2024 yılında turizm gelirimiz 61 milyar doları, ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 62 milyonun üzerini aşmıştır. 2025 yılı sonunda turizm gelirimizin 64 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu rakamlar, turizmin üretim, istihdam ve döviz geliri açısından ekonomimizdeki ağırlığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, bu güçlü performansı daha dengeli bir yapıya kavuşturmak; turizmin sunduğu imkanları ülkemizin farklı şehirlerine yayarak kalıcı bir değer üretmektir. Hükümetimiz turizmi 81 ilimize ve tüm mevsimlere yayma vizyonu ile hareket etmektedir. Bu sektörü aynı zamanda yerel kalkınmanın ana unsurlarından biri olarak desteklemektedir. Anadolu’nun sahip olduğu doğal, kültürel ve sağlık temelli potansiyelin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bingöl Kentpark Projesi, bu anlayışın sahadaki somut karşılıklarından biridir".

Özetle, Yılmaz'ın paylaştığı verilere göre 2024 turizm geliri 61 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62 milyonin üzerinde gerçekleşmiş olup, 2025 yılı sonunda 64 milyar dolar hedefine ulaşılması beklenmektedir. Bingöl Kentpark Projesi ise turizmi ve yerel kalkınmayı yaygınlaştırma hedefinin sahadaki örneklerinden biri olarak gösterildi.

