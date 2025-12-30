DOLAR
İran’dan Trump’a Sert Tepki: 'Her Türlü Saldırıya Cevap Vereceğiz'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi; İran her türlü saldırıya 'sert ve pişman edici' karşılık vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:47
Gerilim karşılıklı açıklamalarla yeniden tırmandı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

"İran İslam Cumhuriyeti, her türlü zalimce saldırıya sert ve pişman edici bir karşılık verecektir", Pezeşkiyan'ın sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeler oldu.

Bu tepkinin arka planında, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı uyarılar bulunuyor.

"İran’ın füze ve nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığını duyuyorum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, onları yok etmemiz gerekecek. Yere sereceğiz, canlarına okuyacağız. Ancak umarım buna gerek kalmaz", Trump toplantıda kullandığı ifadeler arasında yer aldı.

İran ile ABD arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla yeniden tırmanışa geçti ve diplomatik tansiyon devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

