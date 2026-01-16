Bakan Fidan Litvanya’da Tatar ve Karaim Toplumlarıyla Bir Araya Geldi

Bakan Hakan Fidan Litvanya’da Tatar ve Karaim Toplumlarıyla Bir Araya Geldi

Vilnius'taki görüşme temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu Litvanyadaki temasları kapsamında başkent Vilnius'ta, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Fidan ziyaret süresince ikili ve toplumlar arası ilişkileri güçlendirmeye yönelik temaslarını sürdürüyor.

