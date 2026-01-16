Bakan Fidan Litvanya’da Tatar ve Karaim Toplumlarıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşmesinin ardından Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:27
Vilnius'taki görüşme temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu Litvanyadaki temasları kapsamında başkent Vilnius'ta, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tatar ve Karaim toplumları temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Fidan ziyaret süresince ikili ve toplumlar arası ilişkileri güçlendirmeye yönelik temaslarını sürdürüyor.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları