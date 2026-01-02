Özgür Özel: "Artık bu kutuplaşmadan çıkmamız lazım" — Saruhanlı'da Gençlik Merkezi Açıldı

Özgür Özel: "Artık bu kutuplaşmadan çıkmamız lazım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde Muharrem Ekici Gençlik Merkezinin hizmete girdiğini duyurdu ve ülke siyasetine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Törende kimler vardı?

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Muharrem Ekici ailesi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dutlulu: İsimleri yaşatacağız

Besim Dutlulu açılış konuşmasında, Muharrem Ekici Gençlik Merkezi ile birlikte 100 araçlık otoparkın da hizmete gireceğini belirtti. Manisa'da kaybettikleri değerleri yaşatacaklarını vurgulayan Dutlulu, şehir merkezinde büyük bir kültür ve sanat merkezi inşa edeceklerini ve bu merkeze Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi adını vereceklerini söyledi. Ayrıca 2026 hedefleri, Gülşah Durbay adına düşünülen gençlik merkezi ve Yunus Emre Belediyesi'nden devralınan gençlik merkezinin kısa sürede tamamlanacağı bilgilerini paylaştı.

Begüm Ekici'den duygusal mesaj

Muharrem Ekici'nin kızı Begüm Ekici, babasının adının gençlik merkezine verilmesinin kendileri için onur verici olduğunu belirterek, "11 yıl önce kaybettiğim babamın acısını ilk günkü gibi hissediyorum. Babam Saruhanlı sevdalısıydı, tek hayali gençlerin daha fazla imkana sahip olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Özel'in mesajı: Vefa, hizmet ve kucaklaşma

Özgür Özel, konuşmasına memleketi Saruhanlı ve Mütevelli Mahallesi'ndeki geçmişine değinerek başladı; 1974 doğumlu olduğunu ve ailesinin öğretmen olduğunu hatırlattı. Ekici'nin anısına yapılan merkezin önemine vurgu yapan Özel, "Artık bu kutuplaşmadan bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden ülkenin çıkması... omuz omuza kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım" dedi.

Özel, kaybettikleri arkadaşların anılarını yaşatmanın vefa olduğunu belirterek, hizmet üreterek vatandaşın yüzünü güldürme çağrısı yaptı: "Yeni hizmetler yaparak vatandaşın yüzünü güldürmek gerekiyor."

Yerel hizmet örnekleri ve hedefler

Özel, CHP'li belediyelerin uygulamalarına ilişkin somut rakamlar vererek partinin sosyal hizmet hedeflerini anlattı: 1.000 kreş hedefiyle şu ana kadar 779. kreş açıldığını, 100 öğrenci yurdu hedefinde 78. yurdun açıldığını ve İstanbul'da 16-17 belediye yurdu oluşturulduğunu belirtti. Manisa'da şu an 10 ilçede 11 kent lokantası ve 12 ilçede 14 halk mandıra bulunduğunu, Selendi ve Demirci'de de yakında hizmete gireceğini açıkladı.

Halk mandıra ve lokanta örnekleri üzerinden maliyet düşürme politikalarını anlatan Özel, fiyat karşılaştırmalarıyla belediye destekli uygulamaların vatandaş için nasıl avantaj sağladığını sıraladı: kıymanın kilosu 550 TL (piyasada 1.000 TL), kaşar 230 TL (piyasada 640 TL), siyah zeytin 140 TL (piyasada 280 TL). Vatandaşların sosyal yardımlarla daha uygun fiyata hizmet alacağını belirtti.

Siyasi çağrı ve vaatler

Törende Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'ya katılımı için teşekkür eden Özel, siyasi rakiplerle günlük siyaset dışında işbirliği çağrısında bulundu: "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz."

Özel, gelecek hedeflerine dair güçlü vaatlerde bulunarak, "Bir gün iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim" dedi ve fiyat, eğitim ve sosyal haklar üzerine sözlerini yineledi: "Ant olsun ki bir gün... bu 1.000 lira olan kıyma... Bütün Türkiye’de... üçte biri fiyatı olacak. Hiçbir çocuğa yoksulluk miras kalmayacak." Ayrıca 2026'da başlatacakları yürüyüşe vurgu yaptı.

Açılış

Konuşmaların ardından Muharrem Ekici Gençlik Merkezinin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

