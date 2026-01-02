Yemen: Hadramut’ta Hükümetten BAE Destekli GGK Üslerine Operasyon

Yemen’de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Suudi Arabistan destekli hükümet, Hadramut vilayetinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) kontrolündeki askeri noktalara yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Operasyonun gerekçesi ve ilerleyişi

Vatan Kalkanı Güçleri komutanı El Khunbashi, Hadramut’taki askeri üslerin geri alınması amacıyla başlatılan operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonun "Askeri operasyon bir savaş ilanı değil, sorumlu bir ihtiyati tedbirdir" ifadesini kullandı. El-Khunbashi, operasyonun temel amacının askeri kampların güvenliğinin sağlanması ve Hadramut’un kaosa sürüklenmesinin önlenmesi olduğunu vurguladı.

Kısa süre sonra Vatan Kalkanı Güçleri, GGK kontrolündeki bölgelere yönelik "Kampları Geri Alma" adlı operasyonu başlatırken taraflar arasında çatışmaların yaşandığı bildirildi. Haberlere göre, Suudi savaş uçakları El Khashah bölgesindeki 37. Tugay üssüne hava saldırısı düzenledi.

Atama ve yetki

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Hadramut Valisi Salem Ahmed Saeed El Khunbashi’nin doğudaki Vatan Kalkanı komutanlığına atandığı; kendisine güvenlik ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla tam yetki verildiği duyurulmuştu.

Suudi Arabistan ile BAE arasındaki gerilim

Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, BAE’yi Güney Geçiş Konseyi’ni silahlandırmak ve geçtiğimiz ay Hadramut ile el-Mahra vilayetlerinin bazı kısımlarını ele geçirmesine yardım etmekle suçluyor. Suudi yetkililer, GGK’nin bu bölgelerdeki varlığının artmasını ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyor.

Suudi Arabistan, BAE ve Güney Geçiş Konseyi, 10 yıl önce Yemen’deki İran destekli Husilerle mücadele etmek için kurulan askeri koalisyonda birlikte yer almıştı. Ancak GGK’nın ayrılıkçı eylemlerinin güçlenmesi ve BAE’nin bu grubu desteklemesi koalisyon içindeki gerilimleri derinleştirdi.

Gelişmeler, Yemen’deki çok aktörlü çatışma dinamikleri ve bölgesel güçlerin rekabetinin yeni bir gerilim dönemine girdiğine işaret ediyor.

