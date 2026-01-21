Baki Ersoy: Nusaybin'de Türk Bayrağına Saldırı "Büyük Bir Alçaklık"

MHP'li Baki Ersoy, Nusaybin sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırının "büyük bir alçaklık" olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:41
Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan tepki

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Nusaybin sınır hattında Türk Bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

"Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırı bu manada büyük bir alçaklık olmuştur"

Ersoy, bayrağın bir milletin namus, şeref ve bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayarak açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Bir bayrağa ancak bu değerlerden yoksun olanlar saldırır. Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırı bu manada büyük bir alçaklık olmuştur. Türk bayrağı, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en büyük sembolü iken, onu hedef alan her alçaklık Türk milletinin her ferdine yapılmış bir saldırıdır. "Terörsüz Türkiye"nin ülkemizde ve bölgemizde adım adım hedefine ulaşmasını tüm dünya izlerken, sınırımızdaki bu provokasyonun hesabı mutlaka sorulmalıdır ve elbette sorulacaktır. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağını indiren hainlerin eli mutlaka kırılacaktır. Suriye’de arkasına bile bakmadan kaçan teröristlerin yalvaran hâli zaten bunun en net fotoğrafıdır"

Ersoy, ayrıca şu uyarıda bulundu:

"Son terörist ortadan kalkana kadar bu milli mücadelemiz sürecektir. Türk milleti her şeyin farkındadır. Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşlik hukukunu kimse bozamayacaktır. Türk bayrağı kıyamete kadar, Türk milletinin bağımsızlık, şeref ve namus timsali olarak dalgalanacak ve nice haini kahretmeye devam edecektir" diye konuştu.

EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

