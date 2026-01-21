Baki Ersoy: Nusaybin'de Türk Bayrağına Saldırı "Büyük Bir Alçaklık"

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan tepki

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Nusaybin sınır hattında Türk Bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

"Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırı bu manada büyük bir alçaklık olmuştur"

Ersoy, bayrağın bir milletin namus, şeref ve bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayarak açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Bir bayrağa ancak bu değerlerden yoksun olanlar saldırır. Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırı bu manada büyük bir alçaklık olmuştur. Türk bayrağı, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en büyük sembolü iken, onu hedef alan her alçaklık Türk milletinin her ferdine yapılmış bir saldırıdır. "Terörsüz Türkiye"nin ülkemizde ve bölgemizde adım adım hedefine ulaşmasını tüm dünya izlerken, sınırımızdaki bu provokasyonun hesabı mutlaka sorulmalıdır ve elbette sorulacaktır. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağını indiren hainlerin eli mutlaka kırılacaktır. Suriye’de arkasına bile bakmadan kaçan teröristlerin yalvaran hâli zaten bunun en net fotoğrafıdır"

Ersoy, ayrıca şu uyarıda bulundu:

"Son terörist ortadan kalkana kadar bu milli mücadelemiz sürecektir. Türk milleti her şeyin farkındadır. Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşlik hukukunu kimse bozamayacaktır. Türk bayrağı kıyamete kadar, Türk milletinin bağımsızlık, şeref ve namus timsali olarak dalgalanacak ve nice haini kahretmeye devam edecektir" diye konuştu.

MİLLİYETİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, NUSAYBİN SINIR HATTINDA TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK SALDIRIYA TEPKİ GÖSTEREREK, "NUSAYBİN SINIRINDA TÜRK BAYRAĞINA YAPILAN SALDIRI BU MANADA BÜYÜK BİR ALÇAKLIK OLMUŞTUR" DEDİ.