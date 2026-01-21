Bayraktar: Güneş ve Rüzgarda 120 Bin Megavat Hedefinin Üçte Birini Yakaladık

Bakan Bayraktar, güneş ve rüzgar kurulu gücünün 40 bin megavata yaklaştığını ve 120 bin megavat hedefinin üçte birinin gerçekleştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar kaynaklarında kaydedilen büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerinde somut ilerleme sağlandığını vurguladı.

Kurulu Güç ve Üretim Rakamları

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, aralık ayı sonu itibarıyla 122 bin 519 megavat seviyesine yükseldi. 2025 yılında toplam elektrik tüketimi 360 bin 929 gigavatsaat ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkarken, yıllık bazda üretim de 362 bin 992 gigavatsaat ile rekor kırdı. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı %62,3 olup, bu oran 76 bin 281 megavat olarak kaydedildi.

Güneş ve Rüzgarın Payı

Geçen yıl sonu itibarıyla güneşin kurulu gücü 25 bin 109 megavat (%20,5), rüzgarın kurulu gücü ise 14 bin 774 megavat (%12,1) seviyesine ulaştı. Böylece güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü 2025'te 39 bin 883 megavata (%32,6) yükseldi.

Hedefe Doğru İlerleme

Bakan Bayraktar, 2035 hedefi olan 120 bin megavat kurulu güce dikkat çekerek, "Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzün toplamı 40 bin megavata yaklaştı. Böylece güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefimizin üçte birini yakaladık" dedi.

Yerli ve Yenilenebilir Kaynaklara Vurgu

2025 yılında güneş kaynaklı elektrik üretiminin %10,5, rüzgarın üretimdeki payının ise %10,7 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktığını belirten Bayraktar, "Buna göre 2025 yılında toplam elektrik üretimimizin beşte birinden fazlasını rüzgar ve güneşten karşıladık" ifadelerini kullandı. Ayrıca toplam üretimin %56,7'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandığına dikkat çekildi. Bakan Bayraktar, "Türkiye’nin enerjisini Türkiye’nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

