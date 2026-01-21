Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Emirhacılı ve Karayahşi'yi Ziyaret Etti

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Emirhacılı ve Karayahşi mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla talepleri dinledi; ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar başlatılacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:30
Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçeye bağlı Emirhacılı ve Karayahşi mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Emirhacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel ve Karayahşi Mahallesi Muhtarı Halil Akaydın'dan mahallelerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Güldoğan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Mahalle ziyaretlerinde kurum amirleriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Güldoğan, dile getirilen sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını, sürecin ise yakından takip edileceğini ifade etti.

Ziyaretlere Belediye Başkan Yardımcısı İ. Hakkı Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile çeşitli kurum amirleri eşlik etti.

