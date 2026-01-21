Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Emirhacılı ve Karayahşi'yi Ziyaret Etti

Mahalle sakinleriyle bir araya gelinerek talepler dinlendi

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçeye bağlı Emirhacılı ve Karayahşi mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Emirhacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel ve Karayahşi Mahallesi Muhtarı Halil Akaydın'dan mahallelerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Güldoğan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Mahalle ziyaretlerinde kurum amirleriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Güldoğan, dile getirilen sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaların başlatılacağını, sürecin ise yakından takip edileceğini ifade etti.

Ziyaretlere Belediye Başkan Yardımcısı İ. Hakkı Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ile çeşitli kurum amirleri eşlik etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, İLÇEYE BAĞLI EMİRHACILI VE KARAYAHŞİ MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.