Yılmaz Tunç: Nusaybin'de bayrak indirme olayında 14 kişi gözaltına alındı

Gözaltılar ve devam eden soruşturmalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığımızın aldığı kararla bayrak indirme olayıyla ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmıştı, gözaltı süreçleri devam ediyor" dedi.

Tunç, olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının, özellikle Mardin ve Nusaybin başta olmak üzere gerekli adli soruşturmaları derhal başlattıklarını belirtti. Toplamda 393 kişi hakkında işlem yapıldığını; bunlardan 35 kişinin tutuklandığını, şu anda 105 kişi hakkında gözaltı kararı ve 50 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğunu aktardı.

Tunç, Suriye hükümeti güçleri ile SDG/YPG mensupları arasındaki çatışmaların bahane edilerek Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen gösteri ve provokasyonlarla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü vurguladı.

Suça sürüklenen çocuklar ve Atlas soruşturması

Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklar konusunun önemine dikkat çekerek, "Atlas evladımızın hunharca katledilişi hepimizi derinden yaraladı" ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı'nın da konuyla ilgili hassasiyetini dile getirdiğini hatırlattı.

Tunç, Türk Ceza Kanunu'nda suça sürüklenen çocukların cezalandırılmasına dair hükümler bulunduğunu, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarına ilişkin tartışmaların sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanlığı'nın taslak çalışmasında, hakimlere dosya bazında takdir yetkisi verilecek bir düzenleme öngörüldüğünü ve bu taslağın Meclis grubuna aktarıldığını söyledi. Ayrıca bu düzenlemenin 11. Yargı Paketi'nde yer alacağı ifade edilmişti.

Meclis kararıyla kurulan bir araştırma komisyonunun suça sürüklenen çocukların nedenlerini araştırdığını belirten Tunç, komisyonun çalışmalarına İstanbul Milletvekili Tuğba Turgut başkanlığında devam edildiğini söyledi. Komisyon raporu doğrultusunda mevzuatta düzenleme yapılmasının değerlendirileceğini ekledi.

Atlas olayıyla ilgili soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreçte suça sürüklenen çocuğun tutuklandığını, aileyi sosyal medya üzerinden tehdit edenlerle ilgili olarak da 4 kişinin tutuklandığını ve 1 kişinin gözaltında bulunduğunu açıkladı.

Kartalkaya faciası ve yargılama süreci

Tunç, Kartalkaya faciasının yıldönümüne değinerek, "Kartalkaya faciasında maalesef bütün milletimizin yüreği yaralandı" dedi ve olayda 34'ü çocuk, 44'ü yetişkin olmak üzere toplam 78 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derhal soruşturmaya başladığını belirten Tunç, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk derece mahkemesinin kararını aktardı: 11 şüpheli hakkında birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 34 kez müebbet hapis ve 44 çocuk ölümü nedeniyle 24 yıl 11 ay şeklinde cezalar; 17 şüpheli hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan 18 ile 24 yıl arasında cezalar; bir şüpheli hakkında ise taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmaktan 12 yıl ceza verildiğini ifade etti.

Tunç, kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izinlerinin ilgili bakanlıklarca verildiğini, kamu görevlilerinin soruşturmalarının devam ettiğini; diğer 32 şüphelinin dosyası bakımından da istinaf sürecinin sürdüğünü ve davayı yakından takip ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın olay anından itibaren konuyla ilgili kararlılığını ifade ettiğini sözlerine ekledi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "NUSAYBİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZIN ALDIĞI KARARLA BAYRAK İNDİRME OLAYIYLA İLGİLİ OLARAK DA 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI, GÖZALTI SÜREÇLERİ DE DEVAM EDİYOR" DEDİ.