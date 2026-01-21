Başkan Altay: Konya'da Kültür-Sanatla Kalıcı Olmayı Amaçlıyoruz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin 2025'te hayata geçirdiği kültür-sanat projeleri ile 2026 yılı programlarını kamuoyuyla paylaştı. Program, Taş Bina Kültür Sanat merkezinde düzenlendi.

Konya'nın tarihî ve kültürel derinliği

Başkan Altay, Konya'nın asırlardır tarihin, kültürün, medeniyetin ve hikmetin nabzının attığı müstesna bir şehir olduğunu vurgulayarak, yazar İskender Pala’dan alıntıyla şehrin bir "irfan bahçesi" olduğunu ifade etti. Altay, Mevlânâ, Şems, Sadreddin-i Konevi ve Ladikli Ahmet Hüdai gibi isimlerin şehri bir mektep ve dergâh kıldığını belirtti.

"Popüler olmayı değil, kalıcı olmayı amaçlıyoruz"

"Popüler olmayı değil, kalıcı olmayı amaçlıyoruz" diyen Altay, Anadolu'nun köklerinden bugünün yenilikçi ruhuna kadar uzanan mirasın Konya'nın damarlarında yaşamaya devam ettiğini söyledi. Kültür ve sanatın toplumların hafızası olduğunu, milletin kimliğini ve ortak değerlerini geleceğe taşıyan en önemli köprünün kültür ve sanat olduğunu belirtti.

Kültür politikası: "Darülmülk Konya"

Altay, kültür-sanat faaliyetlerini şehir kimliği ve medeniyet anlatısı ekseninde bütüncül bir politikayla ele aldıklarını, uzun soluklu ve kurumsal bir kültür stratejisi ile çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmaların büyük çoğunluğunu "Darülmülk Konya" üst başlığı altında hayata geçirdiklerini ifade etti.

Altay ayrıca, "Bizim için kültür; Konya’nın kimliği, hafızası ve en önemlisi medeniyet iddiasıdır" sözlerine yer vererek, geçmiş bir yıl içinde Konya'nın kültürel zenginliğini görünür kılmak için birçok proje gerçekleştirildiğini aktardı.

2025'te hayata geçirilen kültür-sanat projeleri

Altay, 2025 yılında düzenlenen projeleri detaylandırdı: Şehir Konferansları, Konya Okulu, Şehir Tiyatrosu, 6. Sufi Sinema Festivali, Uluslararası İslam Sanatları Yarışması, Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu etkinlikleri, Bando ve Mehteran Takımı konserleri, Kültürpark Çocuk Festivali, Konya Gastrofest, Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri, Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, Kitap Günleri, müzeler ve kütüphaneler, Konya'nın tarihini ve kültürünü anlatan yayınlar, arkeolojik kazılar, tarihi yapıların restorasyonları, fotoğraf sergileri ve kültür-sanat yarışmaları bu kapsamda yer aldı.

2026 hedefleri ve yaygınlaştırma

2026 yılı hedeflerinin kültürel çalışmaları şehrin tamamına ve yılın her dönemine yaymak olduğunu söyleyen Altay, geleneksel programları güçlendirirken gençlere hitap eden içeriklerle kültür politikalarını derinleştirdiklerini belirtti. 2026'da mevcut projelere ek olarak planlananlar arasında Konya Yöresel Yemek Yarışması, Uluslararası Mevlana Sempozyumu, Uluslararası Selçuklu Medeniyeti Sempozyumu ve merkez dışındaki 28 ilçede düzenlenecek "Sazımda Söz Var Festivali" gibi etkinlikler yer alıyor.

Konya Modeli ve uluslararası açılım

Altay, kültürü yalnızca etkinlikler bütünü olarak görmediklerini; şehrin tarihsel kimliğini, medeniyet birikimini ve toplumsal hafızasını geleceğe taşıyan stratejik bir alan olarak ele aldıklarını açıkladı. "Konya Modeli Belediyeciliği"ni sergiler, yayınlar, müzeler, tiyatro, uluslararası yarışmalar, sema programları ve genç sanatçı projeleriyle sınırların ötesine taşıdıklarını söyledi. Balkanlar'da yürütülen geleneksel sanat kursları ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altındaki kültürel etkinliklerin medeniyet kodlarını paylaştığını vurguladı.

Teşekkür ve gelecek vizyonu

Gençler başta olmak üzere tüm Konyalılara yönelik çalışmaları birlikte sürdürme temennisiyle Altay, projelere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, ilgili kurumlar, sanatçılar, akademisyenler, gençler ve hemşehrilere teşekkür etti. Altay, "Selçuklu başkenti, Mevlana şehri Konya, geçmişinden aldığı ilhamla geleceği inşa eden bir şehir olarak yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

